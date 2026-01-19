Prohibido alquilar con niños en Ibiza: Lucía, la madre que oculta a su hijos para que no les echen de la casa

Lucía, que llegó a la isla hace casi una década, sigue sin tener una residencia legal en este país, lo que la aboca a trabajar en negro. Es uno de los casos incluidos en el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’, elaborado por Fomento de estudios sociales y de sociología aplicada (Foessa). Vive en la isla con su marido, sus dos hijos y la madre de ella. Ninguno ha regularizado su situación, razón por la que «trabajan en lo que va saliendo, siempre sin contrato al carecer de papeles, y sin Seguridad Social». De hecho, y salvo que los servicios sociales detecten su caso, no podrán desde ahora acceder al servicio gratuito de transporte público.

Prohibido niños

Paga 1.300 euros por el piso a una abogada ibicenca «famosa en la isla, que tiene varios edificios en propiedad». «Tiene -especifica el informe- muchos pisos en el mismo bloque y en otros edificios». Cuando Lucía y su familia entraron allí a vivir, la casa no tenía baño, ni cocina, ni suelo: «Han tenido que invertir mucho tiempo y dinero en reformar todo ellos mismos, desde los azulejos a la caldera. Cuando tienen necesidad de algo para la casa, no pueden pedir nada». Y aun así, la dueña les ha comunicado que subirá el alquiler al menos hasta 1.500 euros.

Lo peor es que la propietaria «les ha prohibido vivir con niños, porque eso le impediría desahuciarlos, lo cual atenta completamente sobre el derecho que tiene Lucía de desarrollar un proyecto de vida y reagrupar a su familia», alerta el informe de Foessa. Lucía tiene miedo a que la arrendadora descubra a sus niños, «ya que no tener papeles los hace vulnerables: no tienen contrato, por lo que no podrían defenderse en el caso de que la dueña quiera echarlos de la vivienda, así como tampoco disponen de medios para afrontar un proceso de desahucio de forma privada».

«O comes o pagas el alquiler»

Y luego están los que carecen de un techo convencional, los que viven en chabolas, tiendas de campaña, en sus propios coches o en antiguos gallineros: «Muchos trabajadores que mantienen la economía de la isla no tienen casa», alerta el informe. Incluso «profesores, policías o médicos viven en caravanas o en habitaciones por precios desorbitados». Entre ellos, Jorge, de 55 años, nacido en Formentera pero que ha vivido toda su vida en Ibiza y que tiene una discapacidad del 22%: «Con su pensión no puede permitirse un piso, por lo que reside en una furgoneta en un descampado de Sant Jordi». También está Aroa, tatuadora de Pamplona y de 27 años, que ni siquiera puede permitirse alquilar por 300 euros al mes una plaza en un descampado para plantar su autocaravana, por lo que cambia de ubicación a menudo.

O Luis, que vive desde hace siete años en una casa abandonada en Sant Antoni «en régimen de cesión». «Es lo que hay. O comes o pagas el alquiler», explica en el informe de Foessa. Servicios sociales le da apoyo alimentario y además ha puesto en marcha el proceso para que obtenga el NIE, que no había solicitado antes «por miedo hacia el sistema burocrático». Trabaja descargando camiones y con el dinero que gana reforma esa vivienda abandonada, por ejemplo instalando una placa solar para poder tener luz. No tiene agua corriente, por lo que la compra en bidones. Se asea en el baño de un camping cercano cuyo dueño le permite hacer uso de sus instalaciones. Para llegar hasta allí tiene que caminar campo a través más de diez minutos. Así es la vida real en el paraíso de Ibiza que se describe en el informe de Foessa.