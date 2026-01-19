Producir heavy metal de Ibiza como en Hollywood

Mientras el uso de la Inteligencia Artificial (IA) sigue generando reticencias y sorpresas, hay quienes llevan tiempo formándose para materializar el ingenio humano a partir de sus herramientas. El ibicenco Jaime Navas, arquitecto de profesión, la maneja para proyectar edificios, pero también para que renazca su pasión: el heavy metal. En ese ámbito se convierte en ‘Jimmy Rockstar’, un distintivo con el que le nombran en su entorno más cercano y que viene de lejos.

Jimmy formó la banda Malas Artes con su hermano Nacho en 1993 y, tras varios años de parón, la resucitó en 2023. Lo hizo de un modo distinto. Remezcló y remasterizó sus temas con IA y, hace tan solo un mes, las nuevas versiones de los discos ‘El Predicador’, ‘Fuga de If’ y ‘El Bufón’ se publicaron en diferentes plataformas digitales.

Ahora, canciones como ‘León y Halcón’, que sonó sin descanso en Cadena 100 hace más de 20 años, suenan con un tono renovado: «El proceso de composición es igual al de toda la vida. Toco los acordes con mi guitarra, los comparto en el ordenador con un interface y los voy manipulando, igual que la voz, que grabo con un micrófono», explica. Para facilitar la comprensión de esta tarea, la compara con el corrector de texto de un documento Word: las sugerencias de mejora de sonido se resaltan en la pista de una aplicación del mismo modo que una palabra cuando tiene un error ortográfico.

La maqueta elegida para concursar en Madrid

Así, después de haber cursado dos másteres relacionados con la aplicación de la IA y el diseño, con sus manos y su voz y la de su mujer, Bàrbara Rullán, Barbie, Jimmy rescata las maquetas que produjeron hace años. La primera, ‘El Predicador’, data de 1994 y fue la que seleccionó Cadena 100 para que la banda actuara en el concurso ‘Imagina Rock’. Tendrían que haberlo hecho en directo en Madrid, pero los hermanos Navas trabajaban en el aeropuerto de Ibiza y dos de los miembros de la banda se habían marchado, por lo que no participaron.

Antes de esta etapa, Jimmy ya había militado en formaciones como Segura y Nacho en Lisboa o, en Ibiza, con Stock de Rock (con Ramon Mayol), Chuquirima y Romy, con quienes grabó el disco ‘Figa de Pic’.

Tras no poder subirse al escenario madrileño del certamen, Jimmy dejó a un lado el metal y se mudó a Mallorca, donde fundó con su mujer el estudio de arquitectura Ronda de Migjorn. Pero como ocurre con las buenas cosas, reconectó con el género en 2022 en el Rock Imperium Festival de Cartagena. Gracias a esa experiencia decidió aplicar la IA a otra forma de construir.

Hoy en día, esta tecnología no solo le permite editar la música, sino también animar los videoclips de canciones como ‘Ibiza Serpiente’. Produce todo ello sin que deje de primar el criterio. Defiende que, igual que el Diseño Asistido por Computadora (CAD) digitalizó los dibujos manuales en arquitectura, aplicaciones como Adobe Audition, Moises o Suno, posibilitan que se haga magia con la música: «Si sabes dar indicaciones a la hora de generar, con mucho trabajo, te colocan en igualdad de oportunidades frente a un productor de Hollywood o a uno de música».

Sin estas herramientas, asegura que su capacidad creativa sería «inviable», debido al tiempo y los recursos que requeriría. De este modo, ha llegado incluso a desarrollar la maqueta de una ópera metal, que espera que algún día toquen los músicos que le rodean. Con ello subraya que la IA amplía las posibilidades artísticas: «Nada es imposible porque los límites te los marcas tú», admite.