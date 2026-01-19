Sant Josep no garantiza la reapertura de la playa de es Bol Nou este verano

El Ayuntamiento de Sant Josep no garantiza, por el momento, la reapertura de la playa de es Bol Nou, más conocida como sa Caleta, para el próximo verano, a pesar del tono optimista expresado por el Consistorio. "Nuestra intención es que las actuaciones y correcciones necesarias para asegurarnos de que no haya derrumbes estén completadas antes del inicio de la temporada turística. Sin embargo, no podemos garantizar la fecha en la que estará lista ni el tiempo que conllevarán las intervenciones previstas. Es algo que no depende solo de nosotros", señalan desde el Ayuntamiento.

Sa Caleta permanece cerrada al público por riesgo de derrumbes desde el 26 de abril del año pasado. Entonces, el alcalde del municipio, Vicent Roig, explicó que se trataba de una medida urgente: "No tenemos más remedio que cerrar esta zona de baño. No puede ser que la gente que quiera ir a esta playa corra un riesgo. Debemos garantizar la seguridad de los visitantes".

Sin avances significativos en los últimos meses

Han pasado ya casi nueve meses desde que se decretó la clausura de una de las playas más turísticas y concurridas del municipio. Pese a ello, y tras un verano atípico marcado por la ausencia de bañistas, no se han producido avances significativos en los últimos meses. De hecho, el acceso a la zona de arena y al agua presenta las mismas restricciones que entonces: se mantiene una barrera de madera que indica claramente «Prohibido el paso, peligro de desprendimientos» en cuatro idiomas.

Aunque el equipo de gobierno municipal se muestra muy cauto al hablar de los plazos, sí confirma a Diario de Ibiza que "ya se dispone de un proyecto de ejecución, pendiente de revisión interna". Añaden que "una vez se haya revisado, se deberá informar a las administraciones competentes (Parque Natural y Demarcación de Costas) para que den el visto bueno". En caso de recibir la autorización de ambas administraciones, el proceso continuará con el inicio del procedimiento de contratación.

"El riesgo cero jamás existirá"

En cuanto a las actuaciones previstas, estas consisten en eliminar los "riesgos más evidentes, de acuerdo con lo que dictaminan los informes elaborados por Costas".

El proceso para restablecer la normalidad en sa Caleta avanza poco a poco. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Sant Josep tiene claro a partir de qué momento se puede barajar el fin de las restricciones y bajo qué condiciones: "Una vez ejecutadas las correspondientes revisiones, se valorará la posibilidad de reabrirla, aunque en esta zona del litoral, del mismo modo que ocurre en otros puntos del municipio, el riesgo cero jamás existirá".

A la espera de novedades, sa Caleta sigue precintada. A pesar de ello, son muchos los que a lo largo de estos meses han hecho caso omiso a las restricciones, especialmente durante el pasado verano, y han saltado la valla de madera para acceder a la pequeña playa. Este acto de incivismo ha obligado a intervenir en repetidas ocasiones a la Policía Local de Sant Josep, que llegó a desalojar, en un solo día (27 de julio de 2025), a alrededor de medio centenar de personas que se encontraban en el interior de la playa, a pesar de las señales de prohibición.

Conviene destacar que la actuación policial de ese 27 de julio no fue, ni mucho menos, la única intervención en la zona. De hecho, Jordi Cardona, propietario del único establecimiento del entorno, el restaurante Sa Caleta, explicó en agosto que "cada dos por tres" acudían agentes a la playa "a buscar a alguna persona que se había colado".

Precisamente, desde el Ayuntamiento de Sant Josep también hacen mención a los infractores: "La Policía Local actúa siempre que puede en los casos de personas que saltan la valla o cometen ilegalidades en la zona. Sin embargo, cualquier situación de riesgo que pueda derivarse de la irresponsabilidad de algunos usuarios recae exclusivamente en quienes incumplen las restricciones establecidas".

De momento, la reapertura de la playa de es Bol Nou parece poco factible, al menos a corto plazo.