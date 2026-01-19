Plantean un plantón ante las propuestas para Formentera.eco

Las propuestas planteadas por el equipo de gobierno de Sa Unió en el Consell de Formentera para Formentera.eco los próximos cuatro años no convencen. Algunas de las asociaciones que forman parte del Consell d’Entitats, donde la tarde de este lunes está prevista la votación para escoger entre las dos opciones, ya han advertido de que su intención es votar ‘no’ a las dos. Sin embargo, como desconocen si esto es posible, lo que tienen claro es que se abstendrán. Toman esta decisión, según explican, porque ninguno de los dos planteamientos contempla reducir el número de vehículos que circularán por la isla este verano.

En caso de que esto sucediera, sería la primera vez que hubiera abstenciones en el Consell d’Entitats. Las entidades que no están de acuerdo con las propuestas presentadas por Sa Unió señalan que ninguna de las dos contempla una rebaja en el techo de vehículos, lo que, a su parecer, «desvirtúa la idea de Formentera.eco, que es reducir la circulación por la isla».

En este sentido, señalan que el número de autorizaciones en las dos propuestas del equipo de gobierno es el mismo, o incluso aumenta levemente, y solo cambia la introducción del distintivo medioambiental para el reparto de cuotas. Indican que no quieren votar ninguna de las dos opciones, «sino que se siga reduciendo el número de vehículos que pueden circular por la isla».

Las dos propuestas contemplan que durante los próximos cuatro veranos (hasta el de 2029) puedan entrar en la isla 1.800 unidades: mil para visitantes y 800 para trabajadores no residentes. En la opción A, este verano se permitirían 30 coches sin distintivo, 170 con el B, 600 con el C y 200 0 y ecológicos. En los próximos tres años, estos irían aumentando, los B reduciéndose hasta 50 y a partir del año que viene, los sin etiqueta no podrían entrar. La opción B prohibiría ya la entrada de vehículos sin distintivo ecológico, restricción que se ampliaría en 2029 a los que tienen etiqueta B. Los C se mantendrían en 600 y aumentaría el cupo para los 0 y ecológicos.

Sa Unió defiende que se promueven vehículos menos contaminantes, aunque no se reduce su volumen, algo que no convence a algunas de las asociaciones del Consell d’Entitats.