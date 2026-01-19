La pirámide de población de Ibiza y Formentera se queda sin cimientos

Ibiza atraviesa por un periodo de masificación causado tanto por los cada vez más numerosos residentes como por unas llegadas turísticas que solo en los últimos tiempos han comenzado a estabilizarse. Sin embargo, esta tendencia fue contraria entre los menores de diez años, que cedieron peso en la pirámide demográfica de la isla entre 2021 y 2025 según datos del Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat). Así, esta franja de edad perdió 667 habitantes en este periodo. Este efecto se agrava también en porcentajes, ya que pasó de representar el 9,2% de los residentes en el territorio a un 8,2%.

Si entramos en detalles, observamos que es el tramo de edad más joven, el que va hasta los cuatro años, el responsable de esta bajada demográfica. De esta manera, la reducción fue de 778 personas entre los habitantes menores de cinco años; cifra que no logró contrarrestar el crecimiento de 121 residentes situados en la cohorte entre los cinco y nueve años.

Como era de esperar por el mayor crecimiento total de la población extranjera en Ibiza, los niños menores de diez años que tienen otras nacionalidades son quienes frenan esta disminución de los habitantes infantiles. Así, el Ibestat registra un aumento de 234 personas forasteras entre 2021 y 2025, lo que significa que las personas de entre cero y nueve años con ciudadanías diferentes a la española ya representan un 10,9% del total de esa franja de edad.

Pequeñas excepciones

Todos los municipios ibicencos siguen estas tendencias generales salvo pequeñas excepciones. Vila destaca porque pierde población de cero a nueve años en los dos subsectores de edad y el único crecimiento que registra está entre los niños de fuera de España.

Sant Joan aporta una nota distinta, ya que es el único lugar de la isla en el que los chicos extranjeros son menores en número. A pesar de ello, mantiene sus elevados porcentajes de habitantes extranjeros de hasta nueve años, que se sitúa en un 17,2%. Además, tuvo un crecimiento extraordinario en la capa de edad de entre cinco y nueve años que superó la tasa de aumento de la población general. Este rasgo demográfico no solventó la disminución de los residentes infantiles del municipio.

El caso de Formentera

Por lo que respecta a Formentera, perdió habitantes en el periodo estudiado, por lo que es lógico que los residentes infantiles también hayan disminuido. Sin embargo, los datos revelan que las personas menores de diez años han caído en mayor grado que la población general.

Así, la isla contó con 145 niños menos en comparación entre 2021 y 2025 y esta capa de población pasó de representar el 8,3% al 7,2%. A diferencia de Ibiza, la pitiusa del sur contabiliza descensos en los dos segmentos de edad: el que va de cero a cuatro años y el que va de cinco a nueve. Además, estas dos bajadas son parecidas en porcentajes, ya que constituyen 83 y 62 personas menos, respectivamente.

Finalmente, los chicos con nacionalidad extranjera contaron con 12 representantes menos en el periodo de referencia. Esta caída va en consonancia con la que se percibe entre el total de residentes de hasta diez años, ya que el porcentaje que suponen los niños con una ciudadanía distinta a la española fue del 7,8% en 2021 y del 7,7% en 2025.