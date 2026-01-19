Los pescadores de Ibiza se movilizan contra unas medidas europeas "imposibles de cumplir"

Cerca de una quincena de pescadores de Ibiza se han manifestado este lunes contra las nuevas medidas para el sector que la Unión Europea (UE) busca aprobar y que, según indican, "son imposibles de cumplir". Así lo afirma el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, José Antonio Castelló, quien añade: "En el fondo, estas actuaciones tienen como objetivo acabar con el sector pesquero de arrastre".

La protesta, convocada en todas las cofradías pesqueras de España, se lleva a cabo el muelle de Sant Antoni. Aunque se trata de una reivindicación a nivel nacional, la pesca pitiusa cuenta con sus propias peculiaridades. "Nos piden cosas que son incompatibles. En nuestro caso, muchas veces navegamos en zonas que están a tan solo media hora del puerto y no sabemos con exactitud cuánto se nos alargará la faena. Sin embargo, ahora quieren que avisemos con cuatro horas de antelación" sobre su vuelta a puerto.

Al margen de esta obligación de avisar con antelación de su regreso, otra de las principales preocupaciones del sector es el llamado 'kilo cero'. Esta medida consiste en registrar y notificar, mientras se está a bordo y a través de un cuaderno electrónico, el pesaje, kilo por kilo, de cada una de las especies pescadas, así como su clasificación por tipos. Sobre este particular, Castelló se muestra totalmente en desacuerdo: "Es algo imposible de asumir. Hasta ahora calculábamos el pesaje nada más llegar a tierra y ahora quieren que lo hagamos mientras navegamos y con un margen de error muy bajo. Además, si no lo cumplimos, nos enfrentamos a sanciones bastante duras. En principio, se trata de una medida para controlar la pesca, pero carece de sentido, ya que está logrando justo el efecto contrario".

A las palabras de Castelló se suman las del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, Toni Torres, quien agrega: "A las embarcaciones que amarran en otros puertos y pasan en alta mar aproximadamente un mes sí que les resulta más fácil avisar de su llegada al puerto con cuatro horas de antelación, pero no es nuestro caso".

"Nos están quitando tiempo para pescar"

Además de ser "inviables", estas actuaciones, según Torres, perjudican el desarrollo: "Si quieren que declaremos el pesaje y tenerlo todo controlado con cuatro horas de antelación, nos están quitando tiempo para pescar".

Otra de las preocupaciones de Torres gira en torno al futuro de la pesca de arrastre: "Estas medidas que vienen desde la UE son totalmente absurdas. Si siguen así, esto será un desastre, ya que están acabando, poco a poco, con la pesca de arrastre y, después, lo harán con la de artes menores. En Ibiza, las cofradías no se podrán mantener sin las barcas de arrastre. Al final, el consumidor solo tendrá la posibilidad de consumir pescado industrial".

"Estas medidas ponen en riesgo el bienestar de la tripulación"

Por otro lado, tanto Castelló como Torres coinciden en el "peligro" que conllevan las nuevas medidas impulsadas por la UE y plantean un supuesto: "Si das el aviso de que dentro de cuatro horas vas a llegar al puerto y se pone mal tiempo, ¿qué haces?, ¿vas a toda máquina para llegar a tiempo? Si hacemos eso, se trata de una actuación muy arriesgada. Además, si mientras hace mal tiempo tienes que hacer el pesaje, estás poniendo en riesgo el bienestar de la tripulación".

Los patrones mayores de las dos cofradías de pescadores de la isla exigen al Gobierno central que atienda sus necesidades. "Queremos que defiendan al sector pesquero y que garanticen que nuestro trabajo tiene futuro. Al final, Madrid tiene la última palabra, ya que son los estados miembros los responsables de aplicar lo que se legisla en Bruselas. Sin embargo, muchas veces el Gobierno central es más papista que el Papa, quiere que se cumpla todo a rajatabla y parece que aplica sin matices todo lo que le manda la UE".

Durante la breve protesta, de unos veinte minutos de duración, los manifestantes se desplazaron hasta el muelle con carteles en los que plasman algunas de sus reivindicaciones: "El sector para [de faenar] debido a las inasumibles exigencias del Reglamento de Control Europeo. Preavisos de entrada en el puerto, no; declaración de especies desde el primer kilogramo, no. Salvar a la flota costera artesanal, sí".

Para ello, el sector exige la exención total de la obligación de notificación previa para las embarcaciones con mareas inferiores a 24 horas, la pesca artesanal y costera, una posibilidad que contempla el propio Reglamento de Control. Asimismo, reclaman que no se sancione la omisión o discrepancia de cantidades insignificantes que resultan imposibles de estimar con fiabilidad y que se adopten medidas cautelares inmediatas mientras se tramitan las exenciones previstas en la normativa europea.