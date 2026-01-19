El álbum
Una nueva piscina en Platja d’en Bossa
A pesar de tratarse de una isla muy pequeña con el mar a tiro de piedra de cualquier punto del territorio, Ibiza cuenta con multitud de piscinas que ponen a prueba sus recursos hídricos. El socavón de las obras del tanque de tormentas de Platja d’en Bossa engrosa la lista de piletas gracias a las lluvias de los últimos días.
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza