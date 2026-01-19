Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nueva piscina en Platja d’en Bossa

Redacción Ibiza

A pesar de tratarse de una isla muy pequeña con el mar a tiro de piedra de cualquier punto del territorio, Ibiza cuenta con multitud de piscinas que ponen a prueba sus recursos hídricos. El socavón de las obras del tanque de tormentas de Platja d’en Bossa engrosa la lista de piletas gracias a las lluvias de los últimos días.

