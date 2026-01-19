Muere Valentino, el gran diseñador que hizo de Ibiza uno de sus refugios personales

La moda internacional despide a Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX, cuya biografía creativa estuvo ligada durante décadas a Ibiza, isla que convirtió en refugio estival, escenario social y punto de encuentro con la élite cultural y artística internacional.

El diseñador de moda, uno de los últimos grandes referentes de la alta costura italiana del siglo pasado, ha fallecido este lunes 19 de enero a los 93 años, tal y como ha confirmado la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. "Falleció serenamente en su residencia romana, rodeado del afecto de sus seres queridos", han informado.

La relación de Valentino con las Pitiusas se consolidó a finales de los años noventa. En el verano de 1999, el modisto recaló en Ibiza a bordo de su emblemático yate 'Blue One', amarrado habitualmente en Marina Botafoch. Aquel año fue frecuente verlo acompañado de Naty Abascal, una de sus grandes musas, así como de figuras internacionales como Claudia Schiffer o Elle Macpherson, que compartieron con él jornadas de navegación entre Ibiza y Formentera. Las playas de ses Salines, ses Illetes o Llevant se convirtieron entonces en destinos habituales de su verano ibicenco.

Ese mismo verano, Valentino participó activamente en la vida social de la isla. Fue uno de los protagonistas de la fiesta de La Troya Asesina en Amnesia, donde coincidió con otros grandes nombres de la moda como Jean Paul Gaultier y Alexander McQueen, reforzando la imagen de Ibiza como capital creativa y punto de encuentro de la alta costura internacional.

Sus estancias se repitieron en los primeros años del nuevo siglo. En 2001, el 'Blue One' volvió a atraer la atención mediática en el puerto de Ibiza, convertido en uno de los yates más vigilados por fotógrafos durante el verano. Pese a la expectación, el diseñador mantuvo siempre un perfil discreto, alejándose del exhibicionismo y limitando sus apariciones públicas.

La musa histórica del diseñador

La conexión de Valentino con la isla volvió a adquirir protagonismo en 2004, cuando la hemeroteca recordó su estrecha relación con Claudia Schiffer, musa histórica del diseñador, muy presente en Ibiza desde finales de los noventa. Para entonces, la presencia del modisto en la isla ya formaba parte del paisaje estival habitual.

El verano de 2010 marcó uno de los periodos más intensos de su relación con Ibiza. Valentino pasó largas temporadas en la isla y en Formentera y recibió a invitados de primer nivel en su yate, entre ellos la actriz Elizabeth Hurley, que se alojó varios días a bordo del 'Blue One'. El diseñador fue visto paseando por Marina Botafoch, cenando en restaurantes emblemáticos de Vila como La Brasa, y asistiendo a eventos sociales y privados de alto nivel.

Citas exclusivas en el calendario de Ibiza

Ese mismo verano participó en algunas de las citas más exclusivas del calendario ibicenco, como la fiesta ‘Ibiza Glamour’ organizada por Magda Pozzo en Roca Llisa, donde coincidió con modelos internacionales, diseñadores, empresarios y miembros de la aristocracia europea. También fue habitual su presencia en celebraciones de la noche ibicenca, confirmando su fidelidad a la isla más allá del simple descanso vacacional.

La relación de Valentino con Ibiza se mantuvo viva hasta bien entrada la década siguiente. En 2015, el diseñador volvió a ser uno de los grandes protagonistas del verano pitiuso al asistir al Flower Power VIP de Pachá, organizado por Carlos Martorell. Aquel año compartió protagonismo con Anne Hathaway, invitada personal del modisto, y con un amplio elenco de celebridades internacionales. Valentino no solo acudió a la fiesta, sino que también fue visto en otros espacios icónicos del ocio ibicenco, como el restaurante cabaré Lío, donde compartió veladas con la actriz estadounidense y otros invitados de primer nivel.

Ese mismo verano, su nombre volvió a aparecer entre los grandes protagonistas del cierre de temporada, en una Ibiza desbordada de celebridades, confirmando que el diseñador seguía formando parte del imaginario social de la isla incluso en sus últimos años de actividad pública.

Más allá del glamour, Valentino encontró en Ibiza un lugar de libertad, belleza y fidelidad emocional, al que regresó durante décadas lejos de las pasarelas, pero rodeado de mar, amistad y creatividad. Con su muerte, la isla pierde a uno de esos visitantes ilustres que contribuyeron a consolidar su imagen internacional como refugio de la elegancia, la discreción y la cultura.

La cámara ardiente de Valentino se colocará en la sede de PM23, el espacio cultural de la citada fundación situado en la plaza Mignanelli de Roma, y estará abierta al público el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, entre las 11 y las 18 horas. Mientras que las exequias se llevarán a cabo el viernes 23 de enero, a las 11 horas, en la basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la ciudad italiana.