Gastronomía
Marí Mayans saca la primera versión sin alcohol de las famosas hierbas ibicencas
La histórica familia Marí Mayans se reinventa con una bebida estilo ses herbes, que tanto la caracterizan, que se puede disfrutar en cualquier momento
La Familia Marí Mayans reformula la receta de las hierbas ibicencas en una nueva bebida sin alcohol, 'Marí Mayans 0%'. Tras más de 145 años sirviendo la condecorada mejor bebida espirituosa del 2025 de España, la empresa se reinventa con "una bebida aromatizada refrescante elaborada en las instalaciones y que es el resultado de más de dos años de trabajo e investigación junto a laboratorios especializados, con el objetivo de capturar la esencia de las recetas más emblemáticas de esta empresa" afirman.
Para los impulsores, la quinta generación de esta empresa familiar, Carlos y Bartolomé Marí Mayans, es imprescindible que la bebida evoque los aromas y sabores mediterráneos, con una fórmula exclusiva, con ingredientes naturales, como la hierbaluisa, anís, menta, tomillo, naranja y limón. Aseguran que la bebida combina agua purificada con aromas propios desarrollados a partir de su licor tradicional, equilibrados con un toque justo de dulzor, con un bajo contenido en azúcares. La familia asegura: "Esta bebida, puede disfrutarse sola, con hielo, con tónica o como base para cócteles creativos, adaptándose a distintos momentos del día y a todo tipo de ocasiones."
Asimismo, confirman que todos los productos son seleccionados cuidadosamente y que el proceso de elaboración se dan en sus instalaciones en Ibiza. Gracias a 'Marí Mayans 0%' se puede contraer que la empresa ibicenca apuesta por la innovación y por adaptarse a los nuevos tiempos.Así, las famosas hierbas ibicencas se pueden disfrutar en cualquier momento, dando paso a sus componentes digestivos, sin los perjuicios del alcohol.
