Que el índice de subarriendos detectados en la isla de Ibiza por el informe de la fundación Foessa sea 16 veces más elevado que la media del país. El 11,5% de las familias viven en subalquileres o, incluso, en habitaciones en pisos compartidos, un porcentaje mucho más elevado que en Balears, donde es de un 2,4% y mayor que en España, donde se sitúa en el 0,7%.

Llama la atención

Los tirones de orejas que el informe sobre exclusión social de la fundación vinculada a Cáritas da a a las administraciones por, a la hora de la verdad, no adoptar medidas para solucionar el problema de la vivienda. En el caso del Govern, le señala por renunciar a aplicar íntegramente la Ley de Vivienda y tanto a este como a los ayuntamientos les acusa de dejar el problema al libre mercado.

El testimonio de Ana Martínez, mujer de 86 años que se salvó de milagro de la inundación de su casa durante la dana del 30 de septiembre en Ibiza, que explica que más de tres meses después de aquel momento aún tiene pesadillas con lo que le pasó. A pesar de que ha abandonado la isla y vive con su familia, confiesa que se despierta «llorando y gritando» al rememorar aquella situación.