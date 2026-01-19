A juicio por patronear una patera con menores hasta Formentera

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebrará el miércoles (9.45 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera desde las costas de Argelia hasta Formentera. La Fiscalía pide cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La patera, según expone el fiscal en su escrito de acusación, partió desde el país africano el 20 de febrero del año pasado con 15 personas a bordo, entre ellas dos menores de edad. Todos son de origen subsahariano menos el acusado, argelino.

La travesía, que duró unas 30 horas, finalizó al día siguiente cuando los migrantes desembarcaron en Formentera. La embarcación no cumplía con los estándares de seguridad marítima internacionales, sobrepasaba en exceso su capacidad y no contaba con medidas de seguridad para la mayoría de sus pasajeros.