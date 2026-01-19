Sant Antoni licita el proyecto de repintado de la señalización horizontal en todo el municipio

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha sacado a licitación el proyecto de obras para el repintado de la señalización horizontal en todo el término municipal, una actuación que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y garantizar una correcta regulación del tráfico, tanto vehicular como peatonal.

El proyecto responde a la necesidad de mantener y reforzar la funcionalidad y visibilidad de las marcas viales existentes, así como de atender nuevas demandas derivadas del crecimiento poblacional y de la evolución de las condiciones del tráfico. De este modo, se pretende asegurar la adaptación a la normativa vigente y preservar los niveles de seguridad y operatividad de la red viaria municipal.

El contrato cuenta con un presupuesto total de 392.110,72 euros y un plazo de ejecución de seis meses, dividido en dos anualidades. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de febrero de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se encuentra disponible toda la documentación técnica del proyecto.

Las actuaciones se desarrollarán en todo el término municipal de Sant Antoni de Portmany, incluyendo el casco antiguo y su entorno, así como los barrios periféricos de Ses Païsses, Can Tomàs, Can Pujolet y Forada, entre otros. Asimismo, el proyecto abarcará distintas parroquias del municipio, como Santa Agnès, Sant Mateu y Sant Rafel de sa Creu.

Los trabajos consistirán principalmente en el refuerzo de la señalización existente y en la creación de nuevas marcas viales en aquellos puntos donde se haya detectado una nueva necesidad. El objetivo técnico de la actuación es garantizar una adecuada delimitación, orientación y regulación del tráfico, contribuyendo a una movilidad más segura, ordenada y eficiente en todo el municipio.