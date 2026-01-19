El Govern lanza el “Cheque canguro” con ayudas de hasta 4.000 euros al año para facilitar la conciliación familiar

El Govern ha presentado el nuevo “Cheque canguro”, una línea de ayudas destinada a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y a garantizar una contratación digna del personal del hogar dedicado al cuidado de menores. La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 320.000 euros y permitirá subvencionar hasta 4.000 euros anuales por unidad familiar.

La iniciativa ha sido presentada por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, junto a la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder. El programa se dirige a familias que contraten trabajadores o trabajadoras del hogar para el cuidado de hijos e hijas menores de 12 años, o de menores de hasta 18 años en el caso de que tengan una discapacidad reconocida.

Presentación «Cheque canguro» / DI

¿A quién va dirigido?

El “Cheque canguro” prioriza a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, como las monoparentales, las numerosas o aquellas con miembros con discapacidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a un empleo estable. Las ayudas cubren los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social derivados de la contratación del personal cuidador.

La cuantía de la subvención se calcula exclusivamente en función de la renta familiar per cápita. Las familias con ingresos inferiores a 20.000 euros por persona podrán recibir una cobertura del 100 % de los gastos subvencionables, mientras que aquellas con rentas entre 20.000 y 29.999 euros tendrán derecho a una ayuda del 75 %. Las unidades familiares con una renta per cápita igual o superior a 30.000 euros quedan excluidas, salvo en el caso de las familias monoparentales, que podrán acceder al 100 % de la ayuda si no superan ese umbral.

¿Cómo acceder?

Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Baleares y ejercer una actividad laboral a jornada completa, ya sea por cuenta propia o ajena. La convocatoria tiene en cuenta las particularidades del mercado laboral balear, como los contratos fijos discontinuos, e incluye excepciones específicas para familias monoparentales, numerosas o personas con discapacidad.

La ayuda se concede con carácter retroactivo para cubrir los gastos realizados durante el año 2025, dando respuesta a las familias que ya han asumido costes de conciliación. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada hasta agotar el presupuesto disponible.

El Govern ha avanzado que esta línea de ayudas tendrá continuidad y que en futuras convocatorias se podrán subvencionar también los gastos correspondientes al año natural 2026, consolidando así una política pública estable de apoyo a las familias y de lucha contra la economía sumergida en el sector de los cuidados.