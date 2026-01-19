Es Nàutic presenta 'Casas singulares de Ibiza y Formentera', un recorrido por la arquitectura de las Pitiusas

El Club Nàutic Sant Antoni (Es Nàutic) acoge este viernes, 23 de enero, a las 20 horas, una nueva cita del ciclo cultural 'Xerrades Essencials' con la presentación del libro 'Casas singulares de Ibiza y Formentera', una publicación de arquitectura y fotografía editada por Balàfia Postals.

El acto es abierto al público y se celebrará en el salón social de Es Nàutic, contará con la presencia de los autores: el arquitecto Carlos Sáenz de Valicourt, responsable de la selección y los textos, y el fotógrafo ibicenco Joan Costa, autor de las más de 200 imágenes que ilustran la obra. También participará la editora Neus Escandell, impulsora de la idea del libro, y la presentación será moderada por el periodista Xescu Prats.

El libro reúne un total de 22 viviendas de Ibiza y Formentera, escogidas por su singularidad arquitectónica y por ser hogares habitados por sus propietarios. Se trata de casas contemporáneas, tanto de nueva construcción como rehabilitaciones de edificaciones tradicionales, situadas en distintos entornos del archipiélago pitiuso: desde zonas costeras e interiores hasta Dalt Vila, con superficies que van desde los 90 metros cuadrados hasta grandes residencias.

Según explica Sáenz de Valicourt, la selección, "rehúye las imitaciones miméticas del llamado estilo ibicenco para centrarse en la calidad arquitectónica de los edificios", apostando por "propuestas honestas y coherentes con su entorno y sus habitantes". Arquitecto formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Sáenz de Valicourt se estableció en Ibiza en 2001 y ha desarrollado una extensa trayectoria profesional tanto en el ámbito privado como en la Administración pública, además de traducir al castellano numerosos libros especializados en arquitectura.

Carlos Sáenz de Valicourt / DI

Joan Costa ha acompañado al arquitecto en las visitas a todas las viviendas incluidas en la publicación, fotografiándolas con distintas luces y encuadres para resaltar sus líneas arquitectónicas y el diálogo entre los espacios interiores y exteriores. Fotoperiodista de reconocido prestigio, Costa ha colaborado con numerosos medios, entre ellos Diario de Ibiza, y está especializado en fotografía de viajes, arquitectura y naturaleza, con una destacada trayectoria también en fotografía submarina. Sus imágenes han ilustrado ya una decena de libros.

Joan Costa / DI

El ciclo 'Xerrades Essencials' del Club Nàutic Sant Antoni propone "encuentros con personas que aportan una mirada relevante sobre la evolución de Ibiza y su identidad cultural, consolidándose como un espacio de reflexión y divulgación abierto a toda la ciudadanía", explican sus organizadores.

Para más información, se puede llamar al teléfono 699 753 994 o enviar un correo electrónico a la dirección esnauticsantantoni@gmail.com.