Ibiza apuesta por la cultura y la gastronomía en Fitur para atraer turismo en temporada baja

Ibiza y Formentera volverán a tener un papel destacado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, dentro de la estrategia del Govern balear para posicionar la cultura como eje central de la promoción turística y avanzar en la desestacionalización. La oferta cultural y el producto local de las islas se presentan como elementos clave para captar visitante nacional fuera de los meses de verano.

Baleares participar en la feria con un estand de más de 1.000 metros cuadrados, completamente accesible y financiado con fondos europeos Next Generation, coordinado por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetinb). Se trata del mismo espacio inaugurado el año pasado, con un diseño inspirado en el agua y en el cuidado de los recursos naturales, construido con criterios de sostenibilidad y pensado como un espacio funcional para la intensa actividad ferial.

El estand se estructura en áreas diferenciadas para Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, además de una gran ágora central concebida como punto de encuentro. También cuenta con salas de reuniones, sala de presentaciones, sala de prensa y un espacio específico dedicado a la gastronomía y al producto local.

Uno de los momentos más destacados llegará el jueves 23 de enero, en la jornada dedicada a Ibiza y Formentera dentro del espacio enogastronómico del estand. El chef Óscar Molina será el encargado de los showcookings dedicados al producto local pitiuso, con elaboraciones que se degustarán acompañadas de vinos de las IGP Ibiza y Formentera. En total, a lo largo de la feria se celebrarán 23 showcookings centrados en diferentes productos locales de las islas, con el objetivo de ensalzar las denominaciones de origen y la calidad del producto balear como atractivo turístico.

Acto con la RAE

La gastronomía se refuerza así como un elemento estratégico para diversificar la oferta y atraer a un visitante interesado en experiencias auténticas, más allá del sol y playa. Esta apuesta se enmarca en una línea de promoción que vincula cultura, territorio y sostenibilidad.

En paralelo, el Govern balear celebrará en el marco de Fitur un acto institucional en la sede de la Real Academia Española, centrado en la recuperación de la presencia de Baleares en el Patronato de la RAE. El acto incluirá un homenaje a Antonio Maura, en el centenario de su fallecimiento, y un concierto de piano de Marco Mezquida, reforzando el mensaje de la cultura como seña de identidad del archipiélago.

Durante los días profesionales de la feria también se desarrollarán diversas presentaciones en el estand, entre ellas una basada en la cultura como clave para la desestacionalización, así como encuentros centrados en innovación, sostenibilidad y coyuntura turística.

"Con su participación en Fitur, las Illes Balears refuerzan ante el mercado español su imagen como un destino turístico que apuesta por la cultura y la sostenibilidad, destacando la riqueza y autenticidad de su producto local", destacan desde el Govern.