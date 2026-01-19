‘Boca a Boca’ llega a Ibiza de la mano de Ibicine para visibilizar el abuso sexual en la infancia

Pauxa Films presenta importantes novedades en torno a Boca a Boca, su cortometraje centrado en la denuncia del abuso sexual en la infancia, una problemática tan dura como necesaria. La obra inicia oficialmente su recorrido por festivales este miércoles 21, a las 19 horas, en el marco del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, con una proyección en Can Ventosa.

Dirigido por Àngels Martínez Corderas y realizado con un equipo mayoritariamente ibicenco, Boca a Boca aborda "una realidad que a menudo permanece oculta: el abuso que sufren muchos menores dentro de su propio entorno familiar, allí donde deberían sentirse más protegidos". El estreno irá acompañado de un coloquio que "permitirá profundizar en los vínculos y las relaciones familiares, generando un espacio de reflexión colectiva en torno a esta temática", según apuntan desde la organización.

Ibi Cine 2026 / DI

Las premiadas en Turín, Italia.

Esta noticia llega además en un momento especialmente positivo para la productora. La organización apunta que el pasado fin de semana, cuatro filmes de Pauxa Films fueron premiados en el Tropheum Regale International Film Festival, celebrado en Turín (Italia). 'Backstage to Paradise' obtuvo el premio al Mejor Cortometraje Documental; 'Es Gegant des Vedrà' i altres rondaies fue reconocido como Mejor Tráiler; 'Boca a Boca' se alzó con el galardón al Mejor Cortometraje de Ficción; y 'Hoy no es Siempre' recibió el premio a la Mejor Dirección de Fotografía.

Un doble motivo de celebración para Pauxa Films, que consolida así su presencia en el circuito internacional de festivales y reafirma su apuesta por un cine comprometido.