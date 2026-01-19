Música
Dalt Vila y los almendros en flor: la IA recrea Ibiza en el videoclip de 'Ibiza Serpiente' de Malas Artes
Con la ayuda de la IA, Jimmy Rockstar ha creado un videoclip con paisajes y atmósferas de Ibiza para la canción 'Ibiza Serpiente', incluida en el disco 'El Bufón'
La banda de Heavy Metal ibicenca Malas Artes ha remezclado y remasterizado los temas de sus discos ‘El Predicador’, ‘Fuga de If’ y ‘El Bufón’ con inteligencia artificial. Detrás del proyecto está el ibicenco Jaime Navas, Jimmy Rockstar, que también ha utilizado esta tecnología para crear el videoclip de 'Ibiza Serpiente', una canción del disco 'El Bufón'.
En la pieza, publicada en YouTube a finales del mes pasado, se suceden distintos paisajes y atmósferas de la isla recreados con IA. Dalt Vila, los almendros en flor, la Marina, Vara de Rey o las collas de ball pagès aparecen al ritmo de los "hermanos del metal en Ibiza capital".
Arquitecto de profesión, Jimmy defiende que, bien utilizada, la IA amplifica la creatividad humana. El proceso de composición, asegura, "es igual al de toda la vida": guitarra, voz y criterio propio. Del mismo modo que el diseño asistido por ordenador transformó la arquitectura, explica que la IA permite hacer magia con la música: "Si sabes dar indicaciones a la hora de generar, con mucho trabajo, te colocan en igualdad de oportunidades frente a un productor de Hollywood o a uno de música".
