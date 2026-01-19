Propuestas para un plan de choque para salvar la posidonia en Ibiza y Formentera

El equipo promotor del Foro Marino de Ibiza y Formentera 2025 impulsa la aplicación de las 26 medidas prioritarias consensuadas por especialistas y representantes institucionales durante la última edición, celebrada en octubre, para avanzar en una protección más efectiva del medio marino y, en particular, de las praderas de posidonia. Entre ellas se encuentra avanzar en una regulación y un control eficaces del fondeo para minimizar el daño físico sobre las praderas, junto con medidas de planificación y gestión costera que tengan en cuenta la capacidad de carga real del entorno y la protección de hábitats sensibles.

Por ello la entidad se reunió este lunes con Rafael Centenera, jefe de área de pesquería de la subdirección general de Biodiversidad Terrestre y Marina; y con Francisco Guil, jefe de área de Espacios Marinos Protegidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno de España. El encuentro abordó las principales líneas de actuación recogidas en el documento, que incluyen desde la necesidad de reforzar el seguimiento del estado del medio marino y mejorar la capacidad de respuesta ante impactos, hasta actuaciones para reducir la contaminación, incluidos vertidos, microplásticos y otras sustancias emergentes, y mejorar infraestructuras y gestión del saneamiento.

Entre otras medidas, el Foro solicitó el reconocimiento técnico de su documento de propuestas y una vía de colaboración para evaluar la viabilidad estatal de las medidas de su competencia, con acompañamiento institucional en aquellas que lo requieran. Ambas partes compartieron la necesidad de mantener un canal de trabajo y un seguimiento que permita concretar próximos pasos de coordinación, priorización y evaluación de medidas en el marco de las competencias correspondientes. El equipo promotor insiste en la urgencia de acelerar la implementación, especialmente en aquellas actuaciones con impacto directo sobre la calidad del agua y la integridad de las praderas de posidonia.

"Un paso importante"

Inma Saranova, la directora ejecutiva de IbizaPreservation, resume: "Esta reunión es un paso importante para convertir un consenso técnico amplio en acciones concretas y coordinadas entre administraciones porque la salud del mar Balear y la conservación de la posidonia no admiten demoras". En la misma línea, Esteban Morelle-Hungría, el director del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I, destaca: "Las medidas recogidas en el documento aportan una base técnica sólida y priorizada para orientar decisiones públicas con indicadores y seguimiento, que es lo que permitirá comprobar resultados y corregir a tiempo".

La reunión da continuidad al trabajo desarrollado en las mesas técnicas de la última edición del Foro Marino de Ibiza y Formentera, de las que surgió el documento 'Conclusiones y Medidas Técnicas del Foro Marino de Ibiza y Formentera 2025', remitido a las administraciones competentes a finales del año pasado. En este contexto, el equipo promotor trasladó al Ministerio una hoja de ruta técnica orientada a pasar "del diagnóstico a la acción" para reforzar la coordinación entre administraciones y la toma de decisiones basada en evidencia científica.

Medidas operativas y medibles

El propósito, según explican desde el Foro, es que las recomendaciones se traduzcan en medidas operativas y medibles que permitan reducir presiones sobre el ecosistema marino, mejorar la calidad de las aguas y asegurar la conservación de un hábitat clave por su valor ecológico y su papel frente al cambio climático.

En breve también se enviarán estas medidas a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, el equipo promotor continuará a lo largo de enero y febrero con una ronda de reuniones ya previstas con representantes de las administraciones autonómicas, insulares y locales, incluyendo el Govern balear, los Consells Insulars de Ibiza y Formentera y varios ayuntamientos ibicencos para trasladar las recomendaciones y promover su puesta en marcha dentro del ámbito competencial de cada institución.

El Foro Marino de Ibiza y Formentera es un espacio de trabajo que reúne a entidades, especialistas y representantes institucionales para impulsar soluciones basadas en ciencia y cooperación, orientadas a la conservación del mar y a una gestión más sostenible del litoral. El documento técnico, elaborado a partir de las mesas de trabajo de 2025, recoge un paquete de medidas priorizadas para fortalecer la resiliencia del ecosistema marino, mejorar la gobernanza y asegurar la protección integral de la posidonia.