Ibiza

La Policía Nacional ya ha expedido cerca de 700 documentos con su unidad móvil en Ibiza y Formentera

La Unidad de Documentación Móvil se puso en marcha en mayo

Furgón policial de renovación de documentos en Ibiza

Furgón policial de renovación de documentos en Ibiza / Guillermo Sáez

Redacción

La Unidad de Documentación Móvil de la Policía Nacional de Ibiza, que se puso en marcha el pasado mes de mayo, expidió el año pasado cerca de 700 documentos oficiales en las Pitiusas entre pasaportes y DNI.

La iniciativa arrancó con la incorporación a la comisaría ibicenca de un vehículo Vidoc, un furgón dotado con la tecnología necesaria para llevar a cabo todo el trámite de expedición y renovación de documentación personales de manera autónoma y en el acto.

Durante el año pasado, en Ibiza se llevaron a cabo once salidas a los municipios de Sant Joan, Sant Antoni y Santa Eulària en las que se expidieron cerca de 400 documentos. En cuanto a Formentera, la Policía realizó seis salidas programadas y otra tres visitas extra debido a la alta demanda por parte de los vecinos. En total, se expidieron 276 documentos en la isla.

"Para 2026, la previsión es realizar una visita de carácter mensual a las localidades reseñadas, que podrá reforzarse con otra salida en caso de que las necesidades de la población lo requieran. Los vecinos, a través de los servicios municipales, pueden solicitar cita para la renovación de sus documentos", recuerda la Policía Nacional en un comunicado.

