Una caja mágica y patitos para acercar la música a los bebés de Ibiza

Los más pequeños son los protagonistas este domingo en la sala tres del Centro Cultural Can Ventosa, donde se celebra el taller ‘Lets sing’, destinado a bebés de entre 18 y 36 meses, en el marco de la III edición del Festival Música Jove.

Con un aforo de alrededor de unos 15 niños para poder realizar las actividades correctamente, la alta demanda de los padres para inscribir a sus hijos en el taller motivo a la organización a organizar finalmente dos sesiones, una primera a las once de la mañana y la siguiente a las doce del mediodía. Y aun así, dicen, no ha sido suficiente para cubrir toda la demanda. «Participan en torno a 15 por taller, pero llegamos a tener hasta 50 peticiones para apuntarse», explica Elvira Ramón, coordinadora del Festival Música Jove, que cuenta que cuando se dieron cuenta colgaron el cartel de «sold out» [agotado] para no recibir más peticiones. «Los talleres para niños de hasta tres años tienen muchísima demanda, siempre tenemos a gente en lista de espera.», afirma Ramón. «Pero nosotros sí que tenemos plaza confirmada, ¿verdad?», pregunta preocupada una madre que acude con sus dos hijos y que ha oído a la coordinadora hablar de lista de espera. «Sí, vosotros tenéis plaza», confirma.

La monitora simula remar en una de las canciones del taller. | FOTOS: VICENT MARÍ

Los pequeños del primer turno comienzan a entrar y coger sitio. Se sientan en corro, sobre un cojín redondo con forma de tronco y sus padres, detrás. La clase la imparte Maite Dueñas, quien comienza la sesión en inglés preguntando el nombre a los más pequeños. Alguno, todavía algo tímido, la mira concentrado y son los padres quienes responden. Algún otro, sobre todo los más mayores, se lanzan a responder por ellos mismos. Tras las presentaciones, comienzan con las canciones infantiles. «¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Estamos felices?», pregunta Dueñas al joven público. Comienza a cantar la canción infantil ‘Si eres feliz y lo sabes’, en su versión en inglés, mientras anima a los infantes a dar palmas que, ayudados por sus pades, no tardan en unirse.

Maite saca objetos de su «caja mágica». |

«Estos talleres están pensados sobre todo para que los pequeños asistan con sus padres, abuelos o el familiar que quieran, para reforzar el vínculo con ellos», explica Ramón mientras las familias simulan que reman una barca sentadas cara a cara con sus hijos.

«Es el momento de sacar la caja mágica», anuncia Dueñas a unos atentos pequeños. De esta saca, en primer lugar, un libro con un autobús en la portada. El dibujo llama la atención rápidamente al pequeño Darío que, corriendo, se levanta para cogerlo. Le llama tanto la atención que pasa unos minutos hojeándolo en vez de bailar como sus compañeros mientras se lo enseña muy orgulloso a su padre, que sonríe contento.

Los pequeños se divirtieron cantando canciones infantiles en inglés.. |

Dueñas introduce otra canción enseñándoles uno a uno una página de un cuento en la que aparece una araña desplegable. «¿Qué es lo que hay?», les va preguntando al tiempo que vuelve a cerrar la página del libro hasta llegar al siguiente pequeño. El gesto despierta cada vez más la curiosidad de aquellos que todavía no lo han visto, y no quitan ojo a Dueñas, deseosos de que llegue su momento. Además de canciones, reparte pañuelos de colores con los que practicar estos coloes en inglés. Muchos de ellos lo ondean con una sonrisa mientras que otros se cubren la cabeza con este pícaramente.

Una de las actividades que, sin duda, más gustan a los pequeños es la canción de los patitos. Para introducirla, la monitora saca de la «caja mágica» cinco patitos de goma. En seguida, el pequeño Darío se levanta para coger uno y son varios quienes le siguen. «Mami, no funciona», le dice uno de los niños a su madre, después de intentar hacer que suene, sin conseguirlo. La actividad continúa con una pequeña manualidad, en la que con una cartulina de color amarilla cortada en forma de cinta se hacen un pequeño disfraz. Los padres ayudan a los pequeños, que están ya entusiasmado con el juego. Con pegamento enganchan el pico del pato y los ojos los cogen de unas pegatinas que se van pasando unos a otros. Dídac, acicalado ya con su disfraz de pato, corre a devolver el pegamento a Dueñas. Cuando están todos listos, es el momento de una nueva canción, está vez haciendo un ‘tour’ por la sala en pos de la monitora.

Volver a sentarse tras esta actividad, y ya transcurridos casi 45 minutos de sesión, es algo más difícil que al principio, algo de lo que ella ya había advertido al comienzo de la sesión. «Es muy difícil mantener la atención durante una hora porque son muy pequeños», afirma. Dídac corre hacia la puerta en busca de su abuelo, mientras Dalia decide observar el final de la clase desde las sillas del aula.

Al terminar, se oye a alguno de los pequeños reclamando más canciones. «Ha estado genial, muy dinámico y divertido, se lo han pasado en grande», explica Irene, madre de Dídac, que acude al taller también con la pequeña Ana, de un mes, que ha estado durmiendo tranquilamente durante todo el taller. «Al final han aguantado bastante [50 minutos] y han estado muy participativos y atentos, creo que ha estado muy bien», afirma contenta Dueñas.