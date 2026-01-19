La borrasca Harry mantiene a Ibiza y Formentera en alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados varios avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros en Ibiza y Formentera a causa de la borrasca Harry, con nivel máximo naranja previsto para las próximas horas. El temporal, que comenzó el pasado sábado, entra ahora en una fase de mayor inestabilidad, especialmente entre este lunes y el martes.

Para este lunes, la Aemet mantiene activos varios avisos de nivel amarillo por lluvias y viento en las Pitiusas. En concreto, se prevé una precipitación acumulada de hasta 20 mm en una hora entre las 12 y las 23.59 horas, así como hasta 60 mm en 12 horas durante esta tarde y parte de la noche. La probabilidad de precipitación está entre el 40% y el 70%.

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, con viento del norte y nordeste, que afectará especialmente a zonas costeras a estas direcciones a partir de las 20 horas y hasta el final del día.

Durante las últimas 24 horas las precipitaciones se han mantenido durante toda la jornada, aunque han dado pequeñas treguas. Según los registros de Aemet publicados esta mañana en sus redes sociales, se han acumulado 14 litros por metro cuadrado en Formentera, 10 litros por metro cuadraro en el aeropuerto de Ibiza, 8 en Sant Antoni de Portmany y 1 litro por metro cuadraro en Vila.

Alerta máxima para el martes

No obstante, el episodio más adverso sigue previsto para este martes, cuando se activará una alerta naranja por fenómenos costeros desde las 6 hasta las 23.59 horas. La Aemet advierte de vientos del nordeste de fuerza 7 y 8 nudos, equivalentes a 55 y 70 kilómetros por hora, y grandes olas de 4 a 5 metros, con posibilidad de que la ola máxima alcance entre 8 y 10 metros. Además, durante la madrugada del martes se mantiene un aviso previo por oleaje del nordeste de 3 a 4 metros, lo que anticipa el fuerte empeoramiento del estado de la mar.

Los meteorólogos insisten en extremar la precaución en zonas costeras, puertos y actividades marítimas, ya que el temporal podría provocar incidencias tanto en la navegación como en la costa. La evolución de la borrasca Harry es vigilada por la Aemet y no descartan actualizaciones de los avisos meteorológicos en las próximas horas.