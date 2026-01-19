BJones, dj en Ibiza: "Ya tengo el diagnóstico de la biopsia"

La dj BJones ha vuelto a abrir su corazón a sus seguidores. "Probablemente, estoy grabando el vídeo más difícil de mi vida, pero también quiero que sea el más inspirador", confiesa nada más empezar. Lo ha hecho con un vídeo a través de sus redes sociales en el que, conteniendo las lágrimas en la cama del hospital donde está siendo tratada, confirma el diagnóstico de la enfermedad que la mantiene alejada de los escenarios desde principios de año: "Tengo cáncer linfático".

La artista, afincada en Ibiza desde hace años, explica que tras someterse a una biopsia que inicialmente apuntaba a un tumor benigno, los resultados han confirmado finalmente el cáncer. A pesar del diagnóstico, su mensaje está lejos de ser derrotista y asegura que va a luchar hasta recuperarse. "Lo voy a superar al 100%", repite con convicción y pone el foco en "la fuerza, la fe y la actitud como pilares de este nuevo camino".

Este anuncio llega después de la primera publicación que BJones compartió el pasado 3 de enero, cuando aparecía ingresada en un hospital y reconocía estar atravesando "algo muy duro de asimilar". Entonces hablaba de un tumor localizado en la médula, no maligno, y de una lucha que afrontaba con entereza. Hoy, con el diagnóstico ya sobre la mesa, su discurso mantiene la esperanza: "La palabra es fea, la palabra suena a muerte, pero no. Cáncer puede ser vida, puede ser mejor vida, y puede ser entender la vida, puede ser lucha, y la lucha te hace crecer".

Desde la cama de la habitación del hospital en la que habla directamente a sus seguidores, la dj cuenta que se está recuperando de la biopsia y de una intervención en el cuello, y que en breve comenzará un tratamiento de quimioterapia. "Me siento fuerte, tengo ganas, estoy bien", dice, aunque admite que hay días tristes. "Hoy estoy triste porque sé que os vais a preocupar, pero os pido un favor: no os preocupéis, porque todo va a estar bien".

BJones insiste en que no quiere que su perfil de Instagram se convierta en un espacio de enfermedad. "Vamos a vivir en la felicidad, en la música y en la lucha", afirma, convencida de que su experiencia puede servir para acompañar e inspirar a otras personas que atraviesan situaciones similares. "Vamos a hacer de esto una experiencia inspiradora, para toda la gente que hoy en día desgraciadamente también tiene un cáncer".

Tras su petición, colegas del sector, familiares y seguidores se han volcado con comentarios de apoyo y de ánimo. "Te mando todo el amor y la fuerza" le ha transmitido el dj Armin Van Buuren en un mensaje.

La música, asegura, seguirá siendo su refugio. Tiene nuevos temas preparados y otros tantos en proceso, escritos, dice, "desde la parte más profunda del alma". "Cada vez que bailáis con mi música, cada sonrisa que me enviáis, eso me cura", comparte, agradecida por el apoyo constante de su comunidad.

El vídeo, que tiene ya más de 16.000 me gustas y casi 4.000 comentarios, se despide con una promesa que resume su estado de ánimo: volver a subirse a un escenario. BJones asegura que su objetivo es estar en Tomorrowland, el próximo 19 de julio, y convertir ese momento en una celebración de la vida. "Rendirse no es una opción. Llorar está bien, porque soy humana, pero también voy a celebrar que estoy viva", concluye.