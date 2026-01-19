Ofrecen colaboración a Santa Eulària para evitar casos de abuso animal como el de la perrita llegada a Ibiza en patera

La Organització Defensa Drets Animals denuncia en un comunicado la "falta de protocolos" para gestionar casos como el de la perrita llegada en patera el pasado 12 de diciembre y se ofrecen a colaborar para evitar posibles casos de abusos contra animales.

En el caso de la perra, tras intensos debates en el Govern, se concluyó que la perrita debía ser sacrificada, dado que la embarcación procedía, presuntamente, de Argelia, donde la rabia es endémica y se desconocía el historial de vacunas del animal. Fue la dirección general de Salut Ambiental del Govern, tras estudiar el informe que enviaba la Fundació Natura Park, donde se encuentra la cachorra, la que resolvió que esta debía ser sacrificada.

Ante esto, el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària redactó un informe de alegaciones contra la orden de sacrificio. Desde el Consistorio señalaron protocolos alternativos para animales llegados de países con rabia endémica. Además, el animal no presenta sintomatología clara y detectable de tener rabia. Se propuso, en línea con la "filosofía de sacrificio cero" del departamento, con la que el Consistorio asegura estar comprometido desde hace años, derogar la orden de sacrificio y aplicar medidas de aislamiento, vacunación y control sanitario.

Desde la ODDA, ante el traslado del animal desde Santa Eulària a Mallorca, manifiestan: "Aunque se apliquen controles mínimos, el traslado interinsular de un animal de zona de riesgo antes de completar un periodo de observación suficiente introduce factores de complejidad logística y sanitaria que afectan tanto a la población humana como a la canina."

Y añaden desde la organización: "Consideramos constructivo reflexionar sobre si las infraestructuras y protocolos en el municipio de Santa Eulària son suficientes para gestionar situaciones que ya no son casos aislados."

Otras sentencias

Esto choca con casos como el de Ikram, otro perro llegado en patera que no fue sacrificado, dado que el Ministerio de Agricultura resolvió a su favor y, tras pasar un período de cuarentena en Sa Coma, iba a ser dado en adopción. Desde la ODDA denuncian, no obstante, que Ikram sigue en cuarentena desde el pasado mes de julio: "Tras seis meses de aislamiento y silencio administrativo, esta medida sobre un animal sano parece carecer de una revisión técnica actualizada, convirtiéndose en una situación desproporcionada que compromete el bienestar psicológico y físico del animal bajo el peso de una burocracia que requiere soluciones ágiles."