El Ayuntamiento de Ibiza anuncia el refuerzo de su plantilla de 'Policía de Proximidad'

Este lunes el Ayuntamiento de Ibiza anuncia que incrementa la plantilla de la Policía Local añadiendo cuatro plazas más al proceso de selección de nuevos efectivos. Refuerzan la unidad de 'Policía de Proximidad' "con el objetivo de aumentar la presencia policial en los diferentes barrios de la ciudad, mejorar la tarea preventiva y reforzar el contacto directo con la ciudadanía, el comercio local y las asociaciones de vecinos y cesiones."

La unidad pasa de contar con 6 a 9 agentes, además de ser coordinado por un mando policial con categoría de oficial. El refuerzo aclaran "permite intensificar la presencia policial de proximidad y garantizar una mayor capacidad de respuesta a las necesidades cotidianas de los barrios."

Las funciones del cuerpo de la 'Policía de Proximidad' incluyen la presencia continuada en los diferentes barrios de la ciudad, actuar de enlace directo con las asociaciones de vecinos y vecinas y los comerciantes, control de los reservados de carga y descarga, entre otras. Contribuyen, de esta manera, "a garantizar la convivencia, el orden público y el uso adecuado del espacio público."

Plantilla actual

El Ayuntamiento informa que la plantilla de la Policía Local de Ibiza la forman 99 efectivos con un crecimiento inferior al 11% en la última década, dispar al crecimiento poblacional del 30% de la ciudad. Desde el Ayuntamiento dicen que este hecho "pone de manifiesto la necesidad de continuar reforzando el cuerpo policial para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y dar respuesta al aumento de servicios que genera la capital ibicenca."