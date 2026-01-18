Tres citas libres para la ITV en Ibiza en enero

Todo residente en Ibiza sabe que la cita para el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) hay que pedirla con de tres a cuatro meses de antelación. La prestación, que gestiona el Consell Insular de Ibiza, está colapsada por el aumento del parque móvil en la isla y la falta de personal que complete la plantilla, según la propia institución.

Por ello, es casi imposible que den cita online para el mismo mes. No obstante, a veces se liberan plazas, como parece haber pasado en esta ocasión en la que a las 19 horas de este domingo había tres citas disponibles en la ITV móvil del Recinto Ferial para enero: el jueves, 22, a las 16.45 y a las 17 horas; y el viernes, 30, a las 11.45 horas. Para la ITV de Santa Gertrudis la primera cita es para el lunes 23 de marzo a las 9.30 horas.

Citas disponibles. / CONSELL

Dos nuevas unidades

Con el objetivo de mejorar y reforzar el servicio en la isla, el Consell de Ibiza ha sacado a licitación la contratación de dos unidades móviles adicionales de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Según informó la institución insular el pasado mes de diciembre, el contrato ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,46 millones de euros. La duración inicial del contrato será de un año, con posibilidad de prórroga.

Desde el Consell explicaron que la puesta en marcha de estas nuevas unidades móviles permitirá aumentar la capacidad de inspección, con una previsión de unas 30.000 visitas, además de agilizar la respuesta a la elevada demanda. Las empresas interesadas en optar a este contrato podían presentar sus ofertas hasta el pasado 12 de enero.

En paralelo a esta medida, el departamento de recursos humanos puso en marcha un nuevo bolsín de mecánicos, del que contrataron a dos profesionales para el servicio de ITV.