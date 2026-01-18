Stella Tzortzi, una influencer de Ibiza sobre la crisis de vivienda: "En Ibiza no hay casas y si las hay son absurdamente caras"

Encontrar una vivienda en Ibiza se ha convertido en una carrera de obstáculos casi imposible. No solo por los precios, sino por las condiciones que muchos propietarios imponen a quienes buscan alquilar. El último ejemplo de esta situación se ha hecho viral a través de TikTok, donde una joven ha compartido su experiencia y ha puesto el foco en un problema que afecta desde hace años a trabajadores, residentes y recién llegados a la isla.

“Para los que no lo sepan, en Ibiza hay una pequeña crisis inmobiliaria, porque literalmente no hay casas y, si las hay, son absurdamente caras”, comienza explicando en su vídeo, que en pocos días ha acumulado miles de visualizaciones. Su testimonio no es excepcional, ya que esta realidad está cada vez más normalizada en el mercado inmobiliario de la isla.

Según relata, ella y su pareja acudieron a visitar una vivienda para un amigo. La respuesta del dueño de la casa fue contundente: si querían alquilarla, debían pagar todo el año por adelantado. “Nos dijeron: ‘Sí, sí, ya sabéis que tenéis que pagar todo el año por adelantado si la queréis’. Estamos hablando de 30 o 40 mil euros”, denuncia alarmada.

Una cantidad inasumible para la mayoría de trabajadores, especialmente para quienes llegan a la isla atraídos por la temporada turística. La joven subraya además otro detalle preocupante: el pago debía realizarse preferiblemente en efectivo. “Es una locura, ¿quién tiene ese dinero en efectivo?”, lanza la pregunta en el vídeo, indignada.

Un piso pequeño, viejo y con olor a tabaco

Además, por si alguien se cree que el piso que fueron a visitar era grande y moderno, la influencer aclara que se trataba de un apartamento con una única habitación, con los muebles viejos y en la que nada más entrar les sorprendió el "olor a tabaco".

Ibiza es uno de los destinos preferidos, especialmente en verano, cuando la isla se llena de turistas, temporeros y visitantes. “Obviamente todo el mundo quiere vivir aquí en verano porque es precioso y es increíble”, reconoce la joven, que apunta a uno de los factores clave que agravan el problema: la alta demanda frente a una oferta cada vez más limitada.

La proliferación de alquileres turísticos, la falta de vivienda protegida y la escasa regulación efectiva han derivado en una subida exponencial del precio y han dejado fuera del mercado a buena parte de la población local.

En los últimos años se han repetido las imágenes de trabajadores durmiendo en caravanas, coches o incluso tiendas de campaña, incapaces de asumir los costes de un alquiler convencional. Mientras tanto, la crisis de vivienda en Ibiza continúa sin una solución clara, convirtiendo el derecho a un hogar en un lujo reservado para unos pocos.