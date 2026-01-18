Vivienda
Las propiedades de lujo desplazan a los locales en Ibiza
El 20% de la población está en situación de exclusión residencial en la isla, según el informe Foessa
«La escasez de viviendas asequibles es el núcleo del desafío habitacional de la isla», se recalca en el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social de la isla de Ibiza’, elaborado por Foessa (vinculada a Cáritas) y financiado por el Consell de Ibiza. ¿Las causas?: «Un factor predominante es la fuerte demanda turística y el consiguiente proceso de gentrificación de muchos municipios. La transformación de áreas enteras debido a la inversión en propiedades de lujo ha llevado a que muchas comunidades locales se vean desplazadas». Incluso «los residentes más antiguos», lo cual plantea a los autores de este estudio «inquietantes interrogantes» sobre si los componentes de este grupo siguen «sintiéndose parte de su comunidad».
Sector turístico
Como resultado, el 20% de la población está en situación de exclusión residencial en la isla. El sector turístico ya no proporciona a sus empleados «ingresos suficientes para cubrir el costo de vida», especialmente el relacionado con la vivienda, y «la llegada constante de nuevos residentes, atraídos por el estilo de vida mediterráneo y las oportunidades laborales, exacerba aún más la situación», concluye el informe Foessa. Y a eso se suma «la disponibilidad de un porcentaje muy reducido de Viviendas de Protección Oficial (VPO) o social en alquiler», lo cual convierte el acceso a la vivienda en «un sueño inalcanzable para muchos».
