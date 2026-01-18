Las propiedades de lujo desplazan a los locales en Ibiza

«La escasez de viviendas asequibles es el núcleo del desafío habitacional de la isla», se recalca en el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social de la isla de Ibiza’, elaborado por Foessa (vinculada a Cáritas) y financiado por el Consell de Ibiza. ¿Las causas?: «Un factor predominante es la fuerte demanda turística y el consiguiente proceso de gentrificación de muchos municipios. La transformación de áreas enteras debido a la inversión en propiedades de lujo ha llevado a que muchas comunidades locales se vean desplazadas». Incluso «los residentes más antiguos», lo cual plantea a los autores de este estudio «inquietantes interrogantes» sobre si los componentes de este grupo siguen «sintiéndose parte de su comunidad».

Sector turístico

Como resultado, el 20% de la población está en situación de exclusión residencial en la isla. El sector turístico ya no proporciona a sus empleados «ingresos suficientes para cubrir el costo de vida», especialmente el relacionado con la vivienda, y «la llegada constante de nuevos residentes, atraídos por el estilo de vida mediterráneo y las oportunidades laborales, exacerba aún más la situación», concluye el informe Foessa. Y a eso se suma «la disponibilidad de un porcentaje muy reducido de Viviendas de Protección Oficial (VPO) o social en alquiler», lo cual convierte el acceso a la vivienda en «un sueño inalcanzable para muchos».