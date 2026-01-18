Piden nueve años para el encargado de recibir 50 kilos de droga en Ibiza desde Países Bajos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (9 horas) la vista previa al juicio contra un acusado de ser el encargado de recibir cerca de 50 kilos de droga que otra persona trató de introducir en Ibiza desde Países Bajos.

Según el escrito de acusación, el procesado era el encargado de controlar la llegada al aeropuerto de otra persona, que llevaba 22 kilos de 2C-B y 25 kilos de MDMA, con un valor en el mercado ilícito de más de 2,6 millones de euros.

El acusado, señala la fiscal, también tenía que proveer medios de transporte al encargado de llevar la droga y de verificar que se realizaban las entregas a los destinatarios. La persona que actuaba como 'mula' fue interceptada en el aeropuerto.

Discapacidad intelectual

El Ministerio Fiscal apunta que el acusado presenta una discapacidad intelectual y que la organización criminal que introducía la droga desde Países Bajos lo aprovechaba para encomendarle el transporte de las sustancias.

La fiscal considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública y pide que el procesado sea condenado a nueve años de prisión y a una multa de 8,2 millones de euros.