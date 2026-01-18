Pescadores Recreativos de Formentera: "Es imposible hacer la declaración de capturas cuatro horas antes de entrar a puerto"

La Asociación de Pescadores Recreativos de Formentera ha expresado su apoyo al sector de la pesca profesional ante nuevas propuestas de declaración impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, según sostiene, afectarían de forma directa a su actividad y, en la mayoría de los casos, resultarían inviables en las Pitiusas por las condiciones reales de trabajo y por la propia operativa de la flota. Los pescadores de las islas han convocado este lunes una jornada de juelga como protesta.

Uno de los puntos que la entidad considera más problemáticos es la posibilidad de exigir que la declaración de capturas se realice cuatro horas antes de entrar a puerto. La asociación subraya que, en Ibiza y Formentera, es muy poco habitual —“por no decir imposible”— que una embarcación de artes menores tarde cuatro horas en llegar a puerto. Por ello, advierte de que, si finalmente se aprobara una obligación de este tipo, se produciría una situación que califica de "absurda": que el pescador tuviera que permanecer fuera del puerto simplemente esperando a que transcurra el tiempo para poder cumplir el requisito.

El peso exacto, "prácticamente imposible"

La asociación también pone el foco en el apartado del pesaje. Asegura que, tratándose de embarcaciones pequeñas —como son, indica, todas las de artes menores— pretender un control de peso exacto a bordo es “prácticamente imposible” debido al movimiento propio de la embarcación, que dificulta cualquier medición precisa en condiciones normales de navegación.

En su comunicado, la entidad recuerda la importancia de la pesca profesional —y también de la recreativa— para la economía local, para el mantenimiento de las tradiciones y para el tejido social de las comunidades costeras. En este contexto, reclama que se escuche la voz del sector pesquero, tanto profesional como recreativo, y que cualquier proceso de declaración o regulación futura tenga en cuenta sus necesidades y preocupaciones desde un enfoque realista, basado en el conocimiento del sector y de sus condiciones operativas y geográficas.

La Asociación de Pescadores Recreativos de Formentera defiende, además, un diálogo abierto y la búsqueda de soluciones equilibradas que permitan proteger la sostenibilidad ambiental sin perjudicar el derecho de los profesionales a ejercer su trabajo y, en el caso de los aficionados, a practicar su actividad de manera “digna y tranquila”.

"Desconcierto" en la pesca recreativa

En paralelo, el colectivo advierte del "desconcierto" generado en el ámbito de la pesca recreativa tras distintas comunicaciones y decisiones atribuidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la próxima puesta en marcha de Pescarec. Según la asociación, estas novedades han provocado incertidumbre entre los aficionados por la falta de información clara y por la dificultad de interpretar correctamente las nuevas directrices. Añade, además, que en algunos casos estas indicaciones chocarían con la normativa de la comunidad autónoma, lo que, a su juicio, incrementa la inseguridad en torno a la práctica de la pesca recreativa.

La entidad reitera, por último, su compromiso para que las decisiones que afecten al sector se adopten con información completa y con un enfoque ajustado a la realidad de la pesca en Formentera.