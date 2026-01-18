De gilipollas a mandar el fútbol a la mierda: las perlas de Paco Jémez antes de abandonar Ibiza

Ahora que Paco Jémez está en Reino Unido, que se preparen los británicos para los comentarios que suelen salir de la boca del nuevo fichaje del West Ham United, de los que ya hizo gala cuando era entrenador de la UD Ibiza. Porque si algo dejó claro Paco Jémez durante su etapa en el banquillo celeste es que nunca fue amigo del tópico, del silencio institucional ni del manual de buenas maneras en sala de prensa. Su paso por Can Misses fue, además de irregular en lo deportivo, un filón constante de titulares, frases sin filtro y declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.

Imagen de Paco Jémez / UD Ibiza

El día que se llamó “gilipollas” a sí mismo

Una de las comparecencias más comentadas llegó en la previa de un partido clave ante el Alcorcón, cuando la UD Ibiza acariciaba el ‘play-off’. Preguntado por las pistas sobre el once, Jémez se despachó a gusto: "Soy el único gilipollas que en las ruedas de prensa dice quién va a jugar". Una frase que mezcló autocrítica, ironía y dardo al rival, al que acusó de mentir habitualmente sobre sus alineaciones. En la línea habitual de Jémez: decir en voz alta lo que otros piensan y callan.

Paco Jémez en el banquillo junto al cuerpo técnico de la UD Ibiza. | / J. A. RIERA

Mandar el fútbol a la mierda

La eliminación ante el FC Andorra en el ‘play-off’ de ascenso dejó otra de esas perlas difíciles de olvidar. Dolido, pero combativo, el técnico defendió a su equipo y cargó contra la crueldad del fútbol: "A cualquiera que le guste el fútbol lo mandaría a tomar por culo, lo mandaría a la mierda, porque es muy injusto y cruel". Lejos de una despedida elegante de la temporada, Jémez prefirió una catarsis pública, con lenguaje grosero incluido, para explicar la frustración de caer pese a sentirse superior.

Paco Jémez, en una imagen de archivo en la sala de prensa del estadio Palladium Can Misses como entrenador de la UD Ibiza. / Vicent Mari

Victoria… y bronca

Ni siquiera ganar servía como calmante al entrenador de la UD Ibiza. Tras el primer triunfo del curso ante el Sevilla Atlético, Jémez compareció con gesto serio y un discurso demoledor: "No es el fútbol que yo quiero. Yo no soy entrenador de un equipo que juegue así. No lo quiero". El resultado no maquillaba, a su juicio, las carencias del equipo. "Si jugamos así todos los partidos, no vamos a llegar a ningún lado", advirtió, dejando claro que el marcador no compraba su silencio.

Paco Jémez en sala de prensa. / UD Ibiza

“Aquí se juega como yo diga”

Con las críticas creciendo desde la grada y la prensa, Paco Jémez decidió marcar territorio. En la previa de un partido ante el Juventud Torremolinos soltó otra de sus sentencias más recordadas: "Mientras yo esté aquí, este equipo va a jugar como a mí me dé la gana". Un mensaje directo, casi desafiante, en el que reivindicó su idea de juego por encima del ruido externo. Convicción, orgullo y cero concesiones.

Paco Jémez durante el primer entrenamiento de la pretemporada. / UDI

La presión y el “me jodería mucho”

El momento más delicado llegó con el equipo en mala dinámica y su puesto en entredicho. Antes de viajar a Murcia, Jémez dejó ver su lado más vulnerable… sin abandonar el tono duro: "Si el presidente decide que debe venir otra persona, lo aceptaré, pero me jodería mucho, porque venir aquí fue una apuesta muy fuerte por mi parte". Incluso tuvo tiempo para lanzar una pulla a los periodistas: "Tenéis muchas ganas de que me vaya, por lo que veo".

Así fue Paco Jémez en su paso por la UD Ibiza: visceral, sincero hasta el exceso y siempre dispuesto a incendiar la sala de prensa. Ahora, con nuevo objetivo en Reino Unido, queda por ver si el fútbol inglés está preparado para su discurso sin censura. Si algo es seguro, es que el silencio no será su seña de identidad.