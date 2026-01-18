Un vaquero y una autoestopista payesa en un videoclip rodado en Ibiza

El artista alemán DJ la CAT ha presentado su nuevo single y videoclip, 'Like To Be There', un proyecto musical y audiovisual rodado íntegramente en Ibiza que reivindica "la cara más auténtica de la isla a través de la música, el movimiento y la narrativa visual", según señala el autor en una nota.

El tema, de sonido cálido, funky y relajado, combina influencias balearic con un marcado toque pop, en una propuesta que conecta directamente con el espíritu mediterráneo. La canciónla ha escrito y producido DJ la CAT junto a Bert Rand y se lanza bajo el sello Musicpark Records. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El videoclip, producido por Take Off Studios Ibiza y Corona Fam Films, plantea una historia con estructura de road movie. En él, DJ la CAT recorre distintos puntos de la isla a bordo de un Jeep y recoge a una autoestopista vestida de payesa, interpretada por la también dj ibicenca Lost Ángeles, quien le guía por iglesias, pueblos y paisajes de la Ibiza rural.

Tradición y modernidad

A lo largo del recorrido, tradición y modernidad se entrelazan hasta desembocar en una escena final en la que "la música actúa como nexo entre pasado y presente, reflejando la convivencia natural entre la cultura local y la electrónica contemporánea", señala el artista.

Con 'Like To Be There', DJ la CAT rinde homenaje a Ibiza, a su identidad cultural, a su libertad creativa y a su espíritu auténtico, de manera que reafirma a la isla como un espacio donde tradición y música electrónica pueden convivir de forma natural.

DJ LA CAT. / ©TakeOffStudios

Residente en Ibiza desde 2010

El dj y productor nacido en Stuttgart reside en Ibiza desde 2010. Desde 1992 hasta la actualidad ha actuado en clubes, beach clubs, bares, restaurantes, eventos y bodas. Desde 1999 produce sus propios temas junto a NNDJT. Su estilo musical va desde el balearic pasando por el downtempo, nu-disco, deep house y tech house.

En 2025 tuvo residencia en The Giri Café, Jet Ibiza, Las Dalias y Hippy Market Punta Arabí. También ha pinchado en Es Xiringuito, Malanga Café, Experimental Beach Ibiza, Club Guarana Ibiza, Hotel Hacienda Na Xamena, Atzaró Agroturismo Hotel, Bambuddha Groove, Chirincana, Ibiza Global Radio, Veto Social Club, entre otros.