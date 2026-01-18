Multa de 3.000 euros a una constructora por no respetar la seguridad en una obra en Sant Antoni

El Juzgado de lo Social número 2 de Palma ha confirmado la sanción de 3.000 euros impuesta a una empresa constructora por incumplir la normativa sobre formación en prevención de riesgos laborales en una obra situada en Sant Antoni.

La sentencia desestima la demanda presentada por la empresa contra la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral del Govern balear, al considerar ajustada a derecho la multa propuesta por la Inspección de Trabajo tras una visita realizada en enero de 2022 a una obra ubicada en la carretera de Cala Gració.

Durante la inspección, los funcionarios detectaron que uno de los trabajadores carecía de la formación preventiva exigida por el convenio colectivo del sector, ya que el curso de 20 horas aportado por la empresa había sido impartido por una entidad que no estaba homologada ni registrada por la Fundación Laboral de la Construcción.

Multa adicional de 180 euros

El juzgado rechaza el argumento de la empresa, que defendía que la formación había sido impartida por un servicio de prevención autorizado y que la exigencia de homologación no podía prevalecer sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La resolución recuerda que la legislación permite que la negociación colectiva establezca sistemas específicos de acreditación en sectores con elevada siniestralidad, como el de la construcción.

Además, la sentencia también subraya que el convenio colectivo estatal exige expresamente que esta formación sea impartida por entidades homologadas, requisito que no cumplía la empresa formadora, y destaca que la empresa inspeccionada dispuso de un plazo para subsanar la irregularidad y no lo hizo.

Por último, el fallo impone a la constructora una multa adicional de 180 euros por temeridad, al apreciar que litigó pese a existir una sentencia firme previa sobre un caso prácticamente idéntico.