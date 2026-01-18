Mila Fernández, modelo 'curvy' de Ibiza: "Todos los cuerpos son bonitos"

La belleza no tiene límites. No tiene fronteras. Solo aquellas que las personas ponen, las redes sociales imponen y algunos se atreven a asumir. Mila Fernández Fernández no lo hizo. No se preocupó por los estereotipos que imperaban cuando tenía catorce años, cuando era tan solo una joven de Ibiza a la que le gustaba que la fotografiasen y desfilar.

En la isla lo hizo después de que la descubriese la diseñadora de moda Laura Victoria. Pero dejó en un cajón la que, más de 20 años después, se ha convertido en su pasión. En 2018, cuando Fernández cumplió los 40, se animó a participar en el certamen Miss Curvy Balears, en el que acabó llevándose dos bandas: la de Miss Curvy Elegancia y Miss Curvy Ibiza. Decidió que quería compartir la confianza que le brindó aquella experiencia y desde entonces y hasta ahora organiza desfiles que rompen estereotipos.

Mostrar la belleza de todos los cuerpos

Mila Fernández tiene varios perfiles en redes sociales (@modelos_diamond) y a través de ellos anima a sus seguidoras a subirse a las pasarelas: «Aviso de que necesito chicas, curvys y con todo tipo de cuerpos, que piensen que les gustaría disfrutar de una bonita experiencia desfilando, si les gusta el mundo de la moda», explica. Lo hace entre Ibiza y Castellón, a donde se mudó hace dos años. Aquí tiene previsto celebrar uno a finales de febrero.

Cuando publica estos mensajes en internet en ocasiones le responden mujeres que aseguran que les encantaría formar parte de su proyecto, pero que no se animan a recorrer una alfombra roja. Es entonces cuando la fuerza de sus palabras surge efecto: «Siempre les he dicho a todas que se sientan seguras de sí mismas y que, si algún día les llega algún comentario, porque siempre hay comentarios, que traten de ver lo bueno y lo malo. Les digo a todas ellas que son guapas», apunta.

Fernández presenta a una modelo mientras recorre la pasarela. / Modelos Diamond

A día de hoy, Fernández cuenta con el apoyo de más de 40 mujeres que muestran sus cuerpos y su confianza en sí mismas. Una de las cosas más especiales de la familia que ha formado entre telas, focos y pinturas es el hecho de que todo el mundo es bienvenido, aunque por ahora solo son mujeres: «Pueden ser más delgaditas, más rellenitas, más altas, más bajas... No importa», indica, antes de asegurar que lo importante es que cada una se crea lo que vale.

Desfilar entre Ibiza y Castellón

Para conseguirlo, afirma que en Castellón hay varias tiendas de ropa que patrocinan su iniciativa. También cuenta con el apoyo del peluquero Juan Miguel Martínez, expareja de la cantante y actriz española conocida como Karina, que invitó a Fernández a la grabación de un programa de televisión para dar visibilidad a su proyecto.

A pesar de que hoy en día su carrera prosiga en otra comunidad, Fernández no olvida sus inicios en Ibiza, a donde siempre espera volver.

Y es que aquí empezó todo. Tras ganar el certamen de Miss Curvy Ibiza, decidió organizar su propio desfile. Lo hizo en 2019, en un club de Sant Antoni, cuando «la gente ni sabía lo que era ser curvy», pero el recinto donde se celebró, que ahora no recuerda cómo se llamaba, se llenó, y Fernández tuvo la oportunidad de hablar ante el público: «Insistimos en que todos los cuerpos son bonitos y que mientras tú estés feliz con tu cuerpo, mientras busques tu personalidad, lo que te quede bien y te veas guapa contigo misma... No te tiene que importar lo que diga nadie».