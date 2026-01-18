Menores y mujeres, los más excluidos en Ibiza

La edad es otro factor que «modula en gran medida las posibilidades de encontrarse en situación de exclusión social en Eivissa», se avisa en el informe de Foessa. Tiene «una incidencia clara sobre los procesos de integración social, dado que existe un gradiente etario por el que la prevalencia de la exclusión disminuye a medida que aumenta la edad de las personas». Es decir, conforme se envejece, se reduce la exclusión. Y cuanto más joven eres, peor.

La siguiente comparación que aparece en el informe es elocuente en ese sentido: mientras que la exclusión social alcanza al 28,3% de las personas menores de edad en Eivissa, solo se encuentran en situación de exclusión social el 8,6% de aquellas que tienen 65 o más años. De ahí, se indica en el informe, «la elevada incidencia de la exclusión social entre los hogares en los que hay dos o más personas menores de edad», que en Eivissa asciende al 34%.

Brecha de sexos

También existen «importantes diferencias en la incidencia de la exclusión social según el sexo de las personas». Si bien las diferencias en el alcance de la exclusión social entre hombres (21%) y mujeres (19,9%) «son notablemente reducidas (...), aumentan marcadamente cuando se analiza la variable del sexo desde la perspectiva de la persona sustentadora del hogar».

Ahí cambia radicalmente: la exclusión social afecta al 28,5% de las personas que viven en hogares liderados por mujeres, frente al 18,1% cuando el cabeza de familia es un hombre.

Esta brecha (de más de 10 puntos porcentuales) entre sexos registrada en Eivissa es bastante más amplia que la que se ha detectado en Balears (3,8 puntos) y en España (7,2).