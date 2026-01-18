Manuel Bretón Romero, presidente de Cáritas Española y de la Fundación Foessa: «No diría que vamos a peor, pero la desigualdad se ha cronificado en España»

¿Por qué ha querido acudir en persona a la presentación en la isla del informe sobre exclusión y desarrollo social en Ibiza?

Mi ilusión sería estar presente en la presentación de todos los informes, lo que pasa es que es imposible. A la hora de decidirme por un destino u otro, tengo en cuenta diversos factores, como las posibilidades que me ofrece la agenda y el interés personal, y saber lo que estaba pasando en Ibiza me suscitaba interés desde hace tiempo, porque conozco bien la isla y sé cómo funciona su diócesis y Cáritas Diocesana.

En 2025 dieron a conocer el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España y ahora están presentando los informes territoriales, 22 en total. Hasta ahora solo se hacía la radiografía nacional general y la de las Comunidades Autónomas, pero llama la atención que por primera vez se hayan hecho estudios en Ibiza, Albacete, Ceuta, Melilla y Barcelona. ¿Eso qué denota?

Que hay un interés de ciertos territorios con una situación distinta a la del resto de la sociedad española por conocer en detalle la problemática que tienen. Estos informes que hacemos no son una mera fotografía de la realidad en un momento determinado, lo que pretendemos es ofrecer un relato extendido en el tiempo de cómo se ha ido transformando nuestra sociedad con sus sombras y con sus luces. Este trabajo lo llevamos haciendo muchos años, porque Foessa acaba de celebrar su 60 aniversario y ya vamos por el noveno informe nacional.

Un momento de la entrevista a Manuel Bretón Romero, que además de presidir Cáritas y Foessa es teniente general retirado. | T.E.

¿Qué es lo que más le preocupa y le escandaliza de la realidad social que radiografía el informe sobre Ibiza?

Bueno, hay muchos titulares, pero para mí el gran problema es la exclusión, esa parte de la población española que está fuera de los derechos, de la vida social, de los vínculos. Lo más llamativo de todo es ese porcentaje de exclusión y, sobre todo, la exclusión grave. No hemos hablado de los ocho aspectos que tratamos y de los 37 indicadores que estudiamos en nuestro informe, pero es verdad que algunos claman al cielo, como los que tienen que ver con la vivienda y el empleo.

Que en Ibiza, un destino de lujo con imagen de paraíso, un 20% de la población sufra algún tipo de exclusión social da mucho que pensar...

Sí, lo comentaba también don Vicente [Ribas, el obispo de Ibiza]. Que la isla, que ha sido siempre un reflejo de lo que es la sociedad que mejor vive, mejor situada y más integrada tenga esos graves problemas es muy significativo.

Si comparamos las cifras de Ibiza con las de otros territorios de España, ¿en qué posición de la tabla estaría en cuanto a nivel de desigualdad?

No sabría decírtelo. Tampoco quiero mostrar una situación complicada por los números que damos, pero de lo que no cabe duda es que Ibiza tiene cosas muy positivas, lo hemos visto y lo hemos reflejado, pero también cosas negativas. Estamos por debajo en muchas situaciones. Cuando hemos hablado de los asentamientos, yo he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de visitar realidades de nuestra sociedad francamente duras. Los asentamientos de Huelva, la Cañada Real o el barrio de ‘Las Tres Mil Viviendas’ de Sevilla son impresionantes. Hay zonas españolas en las que la situación es tremenda. Aquí no es comparable. Ibiza, en general, es una isla maravillosa, con un aeropuerto estupendo, una costa maravillosa y unas ciudades y unos pueblos preciosos, pero también tiene ese problema de los asentamientos. Ojalá podamos acometerlo pronto y en poco tiempo encontrar una solución para todas esas personas, que, además, vienen a trabajar aquí y están viviendo en condiciones precarias.

Hablando de asentamientos, el informe constata que la problemática de la vivienda es el factor que más exclusión social está generando en Ibiza y, en general, en toda España, junto al empleo precario. En el caso de la crisis habitacional, ¿qué proponen ustedes para atajar un problema tan complejo?

Todos sabemos cuál es la solución, la vivienda social, pero es muy difícil atajar el problema porque hay muchas administraciones involucradas en la toma de decisiones. El Gobierno central tiene responsabilidades, pero también las tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Para ponerse de acuerdo en este punto hace falta un pacto social de todos en el que haya unanimidad en la solución. Yo creo que la complejidad del momento que vivimos, políticamente hablando, no facilita todo esto.

El pasado día 8 se reunió con el presidente del Gobierno para presentarle las principales conclusiones del noveno informe Foessa y usted habló de esa necesidad de más viviendas sociales. ¿Qué le respondió Pedro Sánchez a esta petición?

Se lo comentamos, él conoce la realidad mejor que nadie y no nos dijo en ningún momento que no era verdad lo que le decíamos, sino todo lo contrario. Estaba de acuerdo en los datos que le dábamos. Él percibe esa dificultad en tomar decisiones al respecto. Han presentado un plan de vivienda que veremos a ver si fructifica o no porque hay muchas otras decisiones que tomar. El suelo no es del Estado. El suelo disponible para edificar normalmente es de los ayuntamientos y, claro, hay que poner de acuerdo a todas estas entidades y autoridades para poner en marcha una política tanto en el tema de vivienda como en cualquier otro.

¿Qué otros asuntos puso sobre la mesa en ese encuentro?

Le hablé de empleo y de la precariedad laboral que se encuentra sobre todo la juventud. Este sector de la población tiene muchas dificultades para encontrar trabajo y acceder a una vivienda. Los mayores somos los que más segura tenemos nuestra vida porque tenemos nuestras pensiones, vivienda desde hace años y facilidad para movernos con nuestros bonos de transporte, pero la juventud no tiene las cosas fáciles. Esa brecha generacional que se está produciendo es muy compleja y hay que acercarse a ella y abordarla de alguna forma.

Según los datos que arroja el informe Foessa, aparte de los jóvenes, ¿qué colectivos requieren más atención?

Además de la juventud, que tiene un nivel de exclusión por encima del resto de la población, los hogares encabezados por mujeres con menores a su cargo y, por supuesto, los migrantes. El factor de integración es muy complejo en este caso, sobre todo cuando hablamos de la irregularidad en la que viven muchos de ellos.

¿En materia de política migratoria cómo ven las cosas?

Hace un año y medio desde la Iglesia pusimos en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, apoyados por un sector de la población enorme. Recogimos más de 600.000 firmas que presentamos en el Congreso. Sin embargo, esta propuesta se ha visto bloqueada por la diversidad de opiniones que existen en nuestra política nacional. Nosotros con esta medida hemos intentado mantener viva la idea de que es necesaria la regularización de todas estas personas que han venido a nuestro país a trabajar y apoyar el desarrollo de nuestra nación, pero la iniciativa, como decía antes, está parada debido a la polarización a la que está sometida nuestra sociedad. Este verano estuve en la Comisión de Trabajo del Congreso para defender esta propuesta y parecía que prácticamente todos los grupos políticos la apoyaban, pero no fue así, ahí está bloqueada porque no se ponen de acuerdo. El otro día le hablé también al presidente de esta medida y él se mostró partidario y me dijo que van a hacer todo lo posible sobre todo en la parte del reglamento de extranjería que ellos utilizan como instrumento para poder favorecer esta regularización. Yo creo que no solo son buenas palabras y que son conscientes de que hay medidas que hay que tomar.

En general, ¿Cáritas se siente escuchada por parte de las administraciones públicas?

Por supuesto. Cáritas siempre es bien recibida y, más tarde o más temprano, las puertas se nos abren en todas las esferas de la sociedad, ya sean empresarios, sindicatos o grupos políticos. Te puedo asegurar que pocas veces me he sentido bloqueado en alguno de los temas en los que hemos puesto empeño.

Comparando el octavo Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España con el noveno, que presentaron en 2025, ¿diría España va a peor?

Yo no sería capaz de decir que vamos a peor. Hay partes que han mejorado, el empleo, por ejemplo. Los datos de ahora no tienen nada que ver con los de hace unos años. Es verdad que no ha sido fácil con el tema del covid y de la crisis económica anterior, pero de ese periodo salimos con medidas de protección muy importantes, como los EREs o el ingreso mínimo vital que nos hicieron mantener el tipo. Hemos mantenido un crecimiento económico importante. Ahora, es verdad que hay parte de la sociedad que no se ha recuperado. Los datos los tenemos claros, se ha cronificado para muchos esa desigualdad.

¿Me quiere decir que no todos son sombras, que también hay luces?

Por supuesto que hay luces, además del crecimiento en el empleo, el hecho de que exista tanta vivienda vacía en España nos da esperanzas. Es lo que decía el obispo de Ibiza invitando a los propietarios que tienen varios pisos a sacarlos al mercado. Es una oportunidad que se nos da a la población, a todos, no solo a los responsables políticos, de echar un cable para ayudar a solucionar la crisis habitacional.

¿Qué papel, en general, tiene la ciudadanía a la hora de encontrar soluciones a todos los retos que se nos presentan?

Todos los sectores tienen un papel importante. Los políticos tienen mucha responsabilidad, pero también es fundamental que nuestras empresas estén en el meollo, creando puestos de trabajo con la menor temporalidad posible. También pueden echar una mano los ciudadanos que disfrutan de los medios adecuados. Entre todos podemos hacer mucho, para que esto mejore. Nuestro país es muy solidario, lo hemos comprobado, y tenemos unas capacidades de aproximarnos a los demás como pocas naciones, pero tenemos que rehacer la confianza en nosotros mismos, si lo hacemos podemos llegar donde queramos. Si quisiéramos, España sería una potencia en todos los sentidos. Capacidad para sacar adelante esto la tenemos si todos llegamos a consensos, los empresarios con los sindicatos, las instituciones públicas con los que somos gobernados... Está en nuestras manos, pero los políticos, sobre todo, tienen que ponerse de acuerdo.