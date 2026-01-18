Que el informe Foessa destaque que el modelo turístico de Ibiza sea, al mismo tiempo, el principal motor económico y generador de empleo e ingresos y la causa de efectos adversos como el encarecimiento de la vivienda por el alquiler turístico ilegal, la masificación que satura infraestructuras, el encarecimiento del coste de la vida y la presión sobre los recursos naturales.

Llama la atención

La serie de catastróficas desdichas que durante este invierno han dejado hasta en cuatro ocasiones sin agua corriente a los vecinos de una zona de Platja d’en Bossa en la frontera de Vila con Sant Josep. Aqualia señala que son pocos abonados y destaca que se aprovechan las averías que se producen durante el invierno para cambiar tramos antiguos de la red de suministro.

Que antes de acabar sus estudios del grado medio de Actividades Comerciales, las empresas ya acudan al instituto Sa Blanca Dona a buscar a algunos de los alumnos para integrarlos en las empresas, según destaca su profesor, Bernat Bonet, quien destaca que hay lista de espera para estos estudios. Además, reconoce que falta profesionalización de este sector en la isla.