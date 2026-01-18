Olas de más de 8 metros y viento: Ibiza se prepara para una alerta naranja con la borrasca Harry

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial ante la llegada de la borrasca Harry, que dejará cuatro días consecutivos de temporal en el Mediterráneo y afectará de forma directa a Ibiza y Formentera. El episodio comenzó este sábado, cuando la isla permaneció en alerta amarilla, y se prolongará al menos hasta el martes 20 de enero, jornada en la que la situación meteorológica se agravará de forma notable.

Durante este domingo, el mal tiempo continúa con precipitaciones persistentes, viento del nordeste y un progresivo empeoramiento del estado de la mar. No obstante, los meteorólogos advierten de que lo peor del temporal llegará entre el lunes y el martes, coincidiendo con el impacto más intenso de la borrasca.

Según la Aemet, a partir del martes se activará una alerta naranja por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera debido al alto riesgo marítimo. El aviso de nivel importante estará vigente desde las 6 horas hasta las 23.59 horas del martes, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Se esperan vientos del nordeste de entre 55 y 70 kilometros hora, equivalentes a fuerza 7 y 8, y olas significativas de 4 a 5 metros, aunque la ola máxima podría alcanzar entre 8 y 10 metros.

Además, la Aemet ha detallado un riesgo previo durante la madrugada del martes, entre la medianoche y las 05.59 horas, también por fenómenos costeros. En este tramo horario se prevé oleaje del nordeste de 3 a 4 metros, con una probabilidad similar, lo que anticipa el fuerte empeoramiento posterior.

Los meteorólogos insisten en extremar la precaución, especialmente en zonas costeras, puertos y actividades marítimas, ante un episodio que podría provocar incidencias relevantes en la navegación y el litoral. El seguimiento de la evolución del temporal será clave en las próximas horas, ya que no se descartan actualizaciones de los avisos meteorológicos.