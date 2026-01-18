¿Ibiza o en Santorini? A la venta una peculiar villa de lujo por 3,5 millones en Sant Jordi

Una villa de estética mediterránea que recuerda más a las postales de Santorini que a la arquitectura tradicional ibicenca ha salido a la venta en Sant Jordi por 3,5 millones de euros. El inmueble, anunciado en el portal Idealista, destaca por su singular diseño: cúpulas y columnas corintias pintadas en tonos azules.

Se trata de un chalet independiente de 428 metros cuadrados construidos, con cinco dormitorios, garaje y vistas panorámicas al mar, Cap des Falcó, Formentera y las montañas del interior de Ibiza. La propiedad se ubica en el sureste de la isla, a pocos minutos de ses Salines, sa Caleta y esJondal, así como de Platja d'en Bossa, el aeropuerto y la ciudad de Ibiza. El anuncio destaca que la vivienda se encuentra en un entorno tranquilo y protegido.

Interior de la vivienda. / idealista

Desde el punto de vista arquitectónico, la villa es un pastiche: combina líneas mediterráneas con formas suaves y redondeadas. Sus volúmenes blancos, columnas con acentos azules y una marcada estética escultórica evocan paisajes del Egeo, aunque, según el anunciante, "el diseño mantiene un fuerte vínculo con el espíritu auténtico de Ibiza". La obra fue finalizada con una ampliación en 2005, con especial atención a la calidad de los materiales, las instalaciones y el aislamiento.

Dos plantas

La vivienda se distribuye en dos plantas. En la planta principal se encuentra un amplio y luminoso salón comedor con conexión directa a una cocina totalmente equipada, un dormitorio con baño en suite y dos dormitorios adicionales que comparten un baño independiente. Destaca una gran terraza orientada al este, coronada por una cúpula de cinco metros de diámetro, así como un atrium de entrada orientado al oeste.

En la planta superior se ubican otro dormitorio con baño en suite y terraza privada, además de otra habitación doble con baño propio y dos terrazas desde las que se disfrutan vistas panorámicas al mar.

Piscina. / Idealista

Piscina y jacuzzi

El exterior de la villa está concebido como una zona de ocio y descanso, con una piscina de 12 por 7 metros, jacuzzi climatizado con sistema solar independiente, una fuente escultórica y un jardín tropical con palmeras, olivos y adelfas. La propiedad cuenta también con comedor exterior para al menos doce personas, zona de barbacoa y cocina al aire libre.

En cuanto a equipamientos, dispone de producción de agua caliente mediante paneles solares, calefacción autónoma a gasóleo integrada con el sistema solar, aire acondicionado frío/calor en todas las estancias, cámaras de seguridad, fibra óptica y sistemas de televisión por satélite y terrestre. El garaje cerrado tiene unos 55 metros cuadrados y cuenta con dos portones independientes.

La venta se realiza directamente por parte del propietario y la vivienda se encuentra libre de cargas, hipotecas o gravámenes, detalla el anuncio, que especifica que la negociación está reservada exclusivamente a compradores serios y realmente interesados, y excluye expresamente a agencias inmobiliarias y curiosos.