El Govern, señalado en el 'Informe de exclusión social' por «renunciar» a aplicar íntegramente la Ley de Vivienda balear en Ibiza

Si hay un asunto en el que el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social de la isla de Ibiza’, elaborado por Foessa (vinculada a Cáritas) y financiado por el Consell de Ibiza, pone el foco es en la vivienda, que centra buena parte de las 238 páginas que resumen la desoladora encuesta sobre integración y necesidades elaborada en 2024 y que se ha dado a conocer esta semana. Y no sólo pone negro sobre blanco las pesimistas percepciones que ya teníamos los habitantes de la isla sobre este asunto, por ejemplo sobre el desaforado crecimiento de los precios del alquiler, sino que también señala sutilmente al actual Govern, del Partido Popular, como responsable de no haber puesto remedio a este drama desde que llegó al poder en 2023.

«No parece, al igual que en el resto de la Comunitat Autònoma balear, que la Ley 5/2018 de Vivienda de Balears [publicada en la época en que gobernaba la socialista Francina Armengol] haya tenido un impacto relevante a la hora de reducir las situaciones de exclusión social vinculadas a la vivienda en la isla de Ibiza», se apunta en el informe. A juicio de sus autores, «ese escaso impacto es debido, cabe pensar, a la anunciada renuncia de la Administración autonómica, tras las elecciones de 2023, a la aplicación íntegra de esa Ley».

«Ese escaso impacto es debido, cabe pensar, a la anunciada renuncia de la Administración autonómica, tras las elecciones de 2023, a la aplicación íntegra de esa Ley»

Función social de la vivienda

Y desgrana los objetivos de los que el Ejecutivo de la presidenta Marga Prohens ha desistido desde que ganó las elecciones hace dos años y medio. Entre ellos, «la priorización de la función social de la vivienda, por encima de su consideración como bien de mercado o para usos turísticos», y «la obligación de impulsar la oferta de alquiler social por parte de los llamados ‘grandes tenedores’, que en el caso de Balears son, sobre todo, las entidades bancarias y fondos de inversión». También se recuerda en el informe que se ha hecho caso omiso a establecer «penalizaciones para poner en el mercado las viviendas desocupadas».

El informe desvela cuáles son los dos principales indicadores que «explican el empeoramiento de las situaciones de exclusión vinculadas a la vivienda» en Ibiza: un 16,5% de los hogares tienen «una tenencia de la vivienda en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio); y el 12,6% asume gastos excesivos de vivienda», de manera que, una vez abonados, esos hogares «se sitúan por debajo del umbral de pobreza severa», es decir, apenas les quedan recursos para sobrevivir. Como resultado, el informe subraya que, desde la perspectiva comparativa, la situación en Ibiza «es peor —en casi todos los indicadores— que la situación en Balears y/o en el conjunto de España».

«Inquietantes interrogantes»

«La escasez de viviendas asequibles es el núcleo del desafío habitacional de la isla», se recalca en el informe. ¿Las causas?: «Un factor predominante es la fuerte demanda turística y el consiguiente proceso de gentrificación de muchos municipios. La transformación de áreas enteras debido a la inversión en propiedades de lujo ha llevado a que muchas comunidades locales se vean desplazadas». Incluso «los residentes más antiguos», lo cual plantea a los autores de este estudio «inquietantes interrogantes» sobre si los componentes de este grupo siguen «sintiéndose parte de su comunidad».

«La disponibilidad de un porcentaje muy reducido de Viviendas de Protección Oficial (VPO) o social en alquiler» convierte el acceso a la vivienda en «un sueño inalcanzable para muchos»

Como resultado, el 20% de la población está en situación de exclusión residencial en la isla. El sector turístico ya no proporciona a sus empleados «ingresos suficientes para cubrir el costo de vida», especialmente el relacionado con la vivienda, y «la llegada constante de nuevos residentes, atraídos por el estilo de vida mediterráneo y las oportunidades laborales, exacerba aún más la situación», concluye el informe Foessa. Y a eso se suma «la disponibilidad de un porcentaje muy reducido de Viviendas de Protección Oficial (VPO) o social en alquiler», lo cual convierte el acceso a la vivienda en «un sueño inalcanzable para muchos».