Estafas y mafias para empadronarse en Ibiza

El informe de Foessa incluye testimonios sobre «la existencia en Ibiza de estafas y verdaderas mafias surgidas en torno al empadronamiento», de estafadores que venden el permiso para empadronarse a migrantes que todavía no han regulado su situación: «Prometen tramitar el padrón, piden entre 400 y 1.000 euros en concepto de reserva y luego desaparecen, quedándose con el dinero».

Incluso los propios propietarios «ofrecen el servicio de empadronamiento a sus inquilinos por cantidades similares, añadiéndolo como pago extra». Muchos pagan «por desconocimiento», pero otros lo hacen «por impotencia, ya que solicitar una inspección municipal no es una opción, porque por su situación administrativa y la falta de contrato tienen miedo a sufrir represalias», como multas, expulsión de la vivienda por el dueño, o incluso la deportación.