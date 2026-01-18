Los pitiusos tuvieron que sacar ayer por la mañana los paraguas. Tal como había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Harry llegó a Ibiza y Formentera cargada de agua y de viento. Y con una alerta amarilla que ayer por la tarde se decidió mantener hasta este domingo, jornada en la que se esperan precipitaciones por la mañana. Los chubascos darán una tregua durante la tarde de hoy, según la Aemet, que ya avisa de que volverá el lunes.

Día de paraguas y viento en Ibiza con la llegada de la borrasca Harry | FOTOS: TONI ESCOBAR

Las lluvias fueron especialmente fuertes en algunos puntos de la isla a primera hora de la mañana, cuando dejaron hasta 20 litros por metro cuadrado. La calle principal de Platja d’en Bossa volvió a inundarse, lo mismo que algunos aparcamientos disuasorios, que se convirtieron en auténticos fangales. Aunque la borrasca afecta al resto de las islas, las Pitiusas están siendo las más afectadas.