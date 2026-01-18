Meteorología
Día de paraguas y viento en Ibiza con la llegada de la borrasca Harry
Los pitiusos tuvieron que sacar ayer por la mañana los paraguas. Tal como había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Harry llegó a Ibiza y Formentera cargada de agua y de viento. Y con una alerta amarilla que ayer por la tarde se decidió mantener hasta este domingo, jornada en la que se esperan precipitaciones por la mañana. Los chubascos darán una tregua durante la tarde de hoy, según la Aemet, que ya avisa de que volverá el lunes.
Las lluvias fueron especialmente fuertes en algunos puntos de la isla a primera hora de la mañana, cuando dejaron hasta 20 litros por metro cuadrado. La calle principal de Platja d’en Bossa volvió a inundarse, lo mismo que algunos aparcamientos disuasorios, que se convirtieron en auténticos fangales. Aunque la borrasca afecta al resto de las islas, las Pitiusas están siendo las más afectadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza