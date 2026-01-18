La poesía, la fotografía y la pintura vuelven a Santa Eulària en los concursos de las fiestas de 2026

El Ayuntamiento de Santa Eulària, a través de su departamento de Cultura, ha abierto el plazo de inscripción para los tradicionales concursos de fotografía, pintura y poesía que se celebran con motivo de las fiestas de Santa Eulària 2026. Estos certámenes, que ya se han consolidado como referentes en sus respectivas disciplinas, buscan fomentar la creatividad y premiar tanto a artistas consolidados como a quienes se inician en el mundo del arte.

En la pasada edición participaron un total de 145 personas, siendo la poesía la modalidad más concurrida, con 92 inscritos, seguida de la fotografía con 30 y la pintura rápida con 23 participantes. Este año, los concursos repartirán un total de 5.460 euros en premios. Se mantienen, destaca, las categorías para menores. Las bases completas se pueden consultar en la sección de fiestas de la web.

XIX Concurso Puig de Missa de Poesía 2026

El concurso de poesía, que llega a su 19ª edición, establece dos categorías, según la edad de los participantes, y dos modalidades lingüísticas, permitiendo la presentación de poemas en cualquiera de las lenguas oficiales de las Illes Balears.

Los trabajos se pueden enviar electrónicamente en formato PDF o entregar presencialmente en sobre abierto, siempre indicando la categoría, el título y el pseudónimo del autor. Los centros educativos que presenten obras de su alumnado deberán utilizar el trámite electrónico habilitado.

El concurso repartirá 2.160 euros en premios, y el plazo de presentación estará abierto del 28 de enero al 20 de marzo de 2026. El fallo del jurado se dará a conocer el 22 de abril en el Teatro España de Santa Eulària, donde también se realizará la entrega de premios a las 19 horas.

VII Concurso de Fotografía Fiestas de Santa Eulària 2026

La fotografía vuelve a centrarse en el patrimonio hidráulico de las Pitiusas, incluyendo pozos, fuentes, norias, canales, aljibes, lavaderos, molinos, balsas y torrentes. Los participantes podrán presentar hasta tres fotografías, en color o blanco y negro, con manipulación digital permitida.

La categoría adulta repartirá 750 euros en premios, mientras que la juvenil, para participantes de 12 a 17 años, repartirá 450 euros en vales de compra para comercios locales. El plazo de entrega de las imágenes es del 28 de enero al 10 de febrero de 2026.

VIII Concurso de Pintura Rápida Puig de Missa 2026

La octava edición del Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre se desarrollará en el marco de la Fira Artesanal del Puig de Missa. Podrán participar artistas mayores de 12 años, profesionales o aficionados, con libertad de estilo, técnica y medida. La temática deberá referirse al Puig de Missa o a las actividades que se desarrollen en su entorno.

Los adultos deberán formalizar su inscripción del 28 de enero al 11 de febrero a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en el registro general del Ayuntamiento. El certamen se celebrará el domingo 15 de febrero de 2026, y los participantes deberán sellar el soporte en blanco entre las 9 y las 10 horas en el porche de la iglesia del Puig de Missa, indicando su pseudónimo en la parte posterior.

Se entregarán cinco premios por un total de 1.650 euros: tres por la calidad global de la obra y dos premios especiales, al mejor colorido y a la originalidad. La versión juvenil contará con tres premios por valor de 450 euros en vales de compra para establecimientos locales.