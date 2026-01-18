El Comité de Empresa del SAMU 061 denuncia graves deficiencias en los servicios sanitarios de Ibiza y Formentera

El Comité de Empresa de GSAIB SAMU 061 en Ibiza y Formentera ha denunciado públicamente la persistente falta de soluciones a los problemas estructurales y operativos que afectan al servicio de emergencias en las Pitiusas, a pesar de más de un año y medio de reclamaciones reiteradas. Según el comité, los problemas son graves y ponen en riesgo tanto la seguridad del personal como la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos.

Entre las principales deficiencias señaladas se encuentra la ausencia de naves y techados adecuados para resguardar los vehículos de emergencias, recientemente renovados y valorados en 56 millones de euros. Esta situación provoca un deterioro prematuro de los recursos y genera un agravio comparativo con Mallorca y Menorca, donde las instalaciones sí están protegidas.

En la base de Sant Antoni, el comité solicita la instalación de un techado adaptado para dos ambulancias y un carril de salida de emergencias que evite bloqueos. Las bases de Sant Agustí y Sant Joan también necesitan techados adecuados para los vehículos asignados, mientras que en Can Misses los vehículos de sustitución permanecen estacionados sin ningún tipo de protección, aumentando su desgaste por exposición a la intemperie. Además, muchos enchufes de carga de los vehículos se encuentran en el suelo y conectados mediante cables expuestos, lo que representa un riesgo grave para el personal, especialmente en condiciones de lluvia, algo que incumple con la normativa de prevención de riesgos laborales.

La situación en las zonas de aparcamiento y mantenimiento de ambulancias del servicio TSNU también es preocupante. No existen espacios adecuados para la limpieza, desinfección ni conexión eléctrica de los vehículos, y algunas ambulancias presentan problemas como ruidos excesivos del sistema de climatización y goteras incluso en vehículos nuevos, lo que evidencia la necesidad urgente de techados y mantenimiento, detalla el comité en una nota.

El área de descanso del personal es insuficiente, con apenas diez metros cuadrados compartidos como comedor y sala de descanso para cerca de cuarenta trabajadores. Esta mala planificación del servicio provoca traslados de personas mayores en horarios nocturnos, cancelaciones de consultas de rehabilitación y retrasos en la atención sanitaria, afectando directamente a los pacientes. Asimismo, seis trabajadores con contratos de tres meses fueron obligados a tomar vacaciones por quincenas, situación que ya ha sido comunicada a la Inspección de trabajo y que la empresa está intentando corregir.

Falta de medios digitales

Otro de los problemas que denuncia el comité es la falta de medios digitales. Varias bases, como los centro de salud de Vila, Sant Agustí y Sant Joan, carecen de wifi y de ordenadores operativos, lo que obliga a los empleados a desplazarse en sus días libres a la única base equipada con estos recursos para realizar gestiones administrativas, vulnerando su derecho a la desconexión digital.

El comité también advierte de que las condiciones de las zonas de coordinación son insuficientes para todo el personal. La sala de coordinación sigue siendo pequeña y las instalaciones de TSNU y TSU permanecen deficientes o inexistentes, mientras Ibiza continúa siendo la única isla sin una nave o un espacio adecuado para albergar la flota. Estas deficiencias se prolongan en el tiempo sin soluciones reales, a pesar de los compromisos previos de la empresa de habilitar una nave o módulos contenedores, lamenta el comité.

El Comité de Empresa de GSAIB SAMU 061 en Ibiza y Formentera advierte de que, si en el plazo de unas semanas no se adoptan medidas inmediatas y efectivas para resolver estas carencias, se verá obligado a tomar acciones para garantizar la seguridad del personal, la correcta prestación del servicio y la calidad asistencial que merece la ciudadanía.