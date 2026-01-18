El álbum
Una celebración de Sant Antoni imprescindible
La celebración del día patronal de Sant Antoni que esperan con más cariño los habitantes del municipio es la tradicional bendición a los animales. Así lo demostraron quienes asistieron a pesar de la lluvia y que aprovecharon el porche de la iglesia para resguardarse de los chubascos.
