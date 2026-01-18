Baleares alega contra el nuevo reglamento europeo de pesca

El Govern balear ha remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación alegaciones contra el nuevo Reglamento europeo de control de la pesca y respaldando el rechazo del sector a las obligaciones vinculadas al Diario Electrónico de Abordo (DEA).

El sector pesquero considera inasumibles esas obligaciones para la realidad de la flota costera mediterránea, señala en un comunicado la dirección general de Pesca de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Las alegaciones ponen de manifiesto que la flota balear ejerce mayoritariamente su actividad en jornadas inferiores a 12 horas, con salidas y entradas diarias al puerto base, caladeros cercanos y comercialización inmediata de las capturas en fresco a través de las lonjas.

Cuatro horas de antelación

El Govern defiende que el sistema actual ya garantiza un control digital en tiempo real tanto de las capturas como de su trazabilidad, lo que convierte la nueva obligación de notificar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto en una medida desproporcionada e innecesaria.

En las alegaciones, el Ejecutivo balear solicita formalmente al Ministerio que se establezcan excepciones para la flota costera que comercializa en fresco el mismo día y que se mantenga la obligación de presentar el DEA antes del desembarque, pero sin imponer plazos rígidos que no se ajustan a la realidad operativa del sector.

Además, el documento advierte de que la «gran biodiversidad» del Mediterráneo hace que las embarcaciones desembarquen pequeñas cantidades de muchas especies diferentes, circunstancia que «dificulta enormemente la correcta cumplimentación del DEA».

Según el Govern, la obligación de detenerse en el mar o a la entrada del puerto para separar capturas e introducir datos en el DEA incrementa el consumo de combustible y puede generar situaciones de riesgo para la seguridad marítima.

El director general de Pesca, Antoni Grau, ha anunciado que asistirá este lunes a la concentración convocada a las 11 horas en la lonja de Palma con motivo del paro del sector, para expresar el apoyo explícito del Govern a los pescadores de Balears.

Grau ha asegurado que el Govern «está al lado del sector pesquero y defiende con firmeza una normativa adaptada a la realidad de la flota».