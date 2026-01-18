El 13% de los hogares de Ibiza ha sufrido algún tipo de discriminación

El exhaustivo informe sobre integración y necesidades sociales de Ibiza elaborado por Foessa ahonda también en cuestiones como la discriminación, que los autores especifican que son «las situaciones de trato diferente o directamente desfavorable a una persona o grupo de personas por su pertenencia a un grupo determinado o por poseer ciertas características específicas como son el origen racial o étnico, la clase social, el género, la discapacidad o la identidad sexual». El resultado es alarmante: el 13,1% de los hogares tiene constancia de que alguno de sus miembros ha sufrido algún tipo de discriminación. Ese porcentaje aumenta notablemente, nada menos que hasta el 29,4%, en los hogares en situación de exclusión social.

La nacionalidad o el origen étnico o racial son los principales factores por los que se han sentido discriminados (9,7%) en los hogares de Ibiza, si bien este porcentaje crece hasta el 21% en aquellos que se encuentran en situación de exclusión, donde además han sufrido episodios de marginación por su aspecto físico (3,1%) o por la enfermedad o discapacidad (4,2%) que padecen. Sin embargo, «las situaciones de discriminación por edad u orientación sexual registran prevalencias extremadamente bajas».

Más que en Balears y en España

Esa discriminación puede tener luego consecuencias, por ejemplo, «pérdida de oportunidades». Nada menos que en el 96% de los hogares encuestados se asegura que, como consecuencia de haber sido discriminados, sus miembros han perdido oportunidades. Es un porcentaje «sustancialmente más elevado que el de Balears (82,7%) y, sobre todo, que el de España (66,1%)». El porcentaje asciende al 95,2% en el caso de las personas en situación de integración social y al 96,9% en el de los hogares en situación de exclusión social.

En esos tres casos, el porcentaje «es sustancialmente más elevado» que en Balears y en España. Y mucho: «Únicamente el 66,1% de los hogares de España que se han sentido discriminados consideran que han perdido alguna oportunidad como consecuencia de la discriminación sufrida; en el caso de los hogares ibicencos el porcentaje es casi 30 puntos superior».

Pérdida de oportunidades laborales

¿Y en qué ámbitos han perdido oportunidades? Según la encuesta, principalmente en el laboral, donde el 65% de los hogares refieren algún tipo de discriminación. Le sigue el relacional (56,6%), el vinculado con el acceso a la vivienda (45,5%), el formativo o educativo (23,2%) y el relacionado con el ocio, el deporte o el ámbito asociativo (14,4%).

«En todos los diferentes ámbitos contemplados -señala el informe-, los hogares de Ibiza presentan un nivel de afectación superior al de Balears y, sobre todo, de España».

En los hogares en exclusión social que han padecido la discriminación, «lo más destacable es que más de un 70% la han sufrido en el ámbito laboral; y casi un 60% en los ámbitos relacional (57,2%) o residencial (59,4%) a la hora de acceder a una vivienda o de mantenerla».