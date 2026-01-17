Vicent Ribas, obispo de Ibiza y Formentera: "Habitaciones por 1.500 euros o pisos por un millón, ¿quién va a querer venir a vivir?"

Sant Antoni celebra a su patrón en un día de lluvia, en el que el obispo de Ibiza y Formentera Vicent Ribas, invita a los feligreses a reflexionar sobre la avaricia y la riqueza en su sermón. La reflexión se produce tan solo un par de días después de que se presentar tanto en la sede de Cáritas de Ibiza como en la del Consell Insular los resultados del informe Foessa, que muestran una radiografía demoledora sobre la exclusión social en Ibiza.

"La avaricia es atesorar sin disfrutar, tener sin compartir", reflexiona Ribas al comienzo de su sermón en la misa del día grande de la localidad. “Esto se traduce en una realidad que se aprecia en nuestra isla, de la que además hay cifras objetivas que se presentaron precisamente esta semana en el último informe Foessa”, explica el obispo. “Esta realidad es que hay mucha gente en nuestra isla que se encuentra en una situación de necesidad, en riesgo de exclusión social”, lamenta.

Ribas lamenta la situación en la que se encuentran actualmente muchas familias por la crisis de la vivienda, donde en Ibiza es especialmente acuciante. “Hay gente que está siendo expulsada de la isla por la falta de dignidad humana con la que tienen que vivir”, lamenta. “Nos escandalizamos cuando vemos habitaciones en alquiler por 1.500 euros o pisos en venta por un millón, y quién va a querer venir a vivir a Ibiza con estos precios”, se pregunta. “¿Quién nos atenderá cuando estemos enfermos si no hay suficientes médicos? ¿Quién nos protegerá si no hay suficientes policías? ¿Quién enseñará a nuestros hijos, si no tenemos profesores?”, continua el obispo.

El obispo invitó a reflexionar a los asistentes a la misa sobre la codicia y avaricia en la sociedad de estos días y sobre la riqueza en sí misma. Sant Antoni, dice el obispo: “Nos recuerda que la riqueza solo sirve cuando se utiliza, no es vivir para tener cada día más y más sin darle uso”, explica.

“Usemos los bienes y la riqueza sin ser esclavos de ellos. Sepamos construir una sociedad en la que nadie quede excluido, donde las cosas sean solo un medio y no un ídolo”, concluye.

El informe de la Fundación Foessa, entidad creada por Cáritas hace 60 años, recoge datos de 869 personas realizadas en 359 encuentas en Ibiza, realizadas entre el 8 de febrero y el 14 de julio de 2024. Entre los datos que arroja el informe, 33.000 personas viven en viviendas inadecuadas o inseguras en Ibiza y que un 20% de la población de Ibiza se encuentra en situación de exclusión social.