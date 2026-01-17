Vecinos de Ibiza: "Estamos sin agua por averías cada dos por tres. Esto es un desastre"

"Estamos sin agua en casa por averías cada dos por tres. Es insoportable. No sabemos qué pasa, pero esto es un desastre", clama Pedro, uno de los vecinos que la mañana de este viernes se ha encontrado con que no salía ni una gota de los grifos de su casa. Otra vez. En el último mes y medio, cientos de hogares de tres calles de Platja d'en Bossa denuncian que se han quedado sin suministro por una avería de la red de agua en cuatro ocasiones: el 28 de noviembre, el 16 y el 17 de diciembre y este viernes. "No es normal, pero llamas y no te dan más explicación. Preguntas por qué está pasando pero en el teléfono de averías te dicen que no lo saben, que ellos sólo pueden informarte de la avería en curso", continúa este vecino. Desde Aqualia señalan que la última avería dejó sin agua a un centenar de abonados, sin embargo, sólo en tres de los edificios afectados hay muchas más viviendas.

No es el único que blasfema al amanecer. María se ha encontrado, nada más despertarse, con el mensaje en el que Aqualia le informaba de que "una incidencia en la red general de abastecimiento" estaba afectando al suministro de agua en su edificio. Un despertar precioso. Lo primero que ha hecho es mirar si había aunque fuera un hilillo de agua. Y, sí. Así que antes de las seis de la madrugada se ha hecho "el lavado de los gatos" y cepillado los dientes. "Por suerte, ayer por la noche [por el jueves] llegué tan cansada y había tenido un día tan malo que necesitaba darme una duchita de agua caliente. Y me la di". Se lo toma con resignación, pero tampoco entiende qué está pasando en el barrio este invierno.

"Desde que un verano nos quedamos sin agua, siempre tengo garrafas llenas de agua del grifo"

Lo mismo que otra de sus vecinas, que confiesa que siempre tiene en la terraza garrafas con agua del grifo para una emergencia. "Desde el verano de hace unos años, cuando nos quedamos sin agua uno de los días más calurosos del año, siempre tengo, por si acaso", comenta esta mujer, que recuerda "como una pesadilla" aquel día: "Con dos niños pequeños, uno de pañal, aún, más de 30 grados y sin agua hasta última hora de la tarde. El infierno debe ser muy parecido".

"El mensaje llegó poco después de la una de la madrugada. Por suerte estaba despierto y pude llenar dos garrafas de agua para tener para lo mínimo", comenta un vecino de la calle Mediterrània, una de las afectadas junto a las calles Algarb y Fray Luis de León, todas ellas en el municipio de Ibiza. Una residente en esta última vía está convencida de que la construcción del tanque de tormentas tiene mucha culpa en las últimas cuatro averías. De hecho, durante uno de los cortes de diciembre, al ver que el socavón de los trabajos tenía una vía de agua, una trabajadora bajó a preguntar a los operarios qué había pasado, una pregunta que no fue muy bien recibida por uno de ellos.

Una serie de catastróficas coincidencias

El responsable de Aqualia en Ibiza reconoce que este invierno, en la zona de Platja d'en Bossa que aún corresponde al municipio de Ibiza se han juntado "varias cosas" que han hecho que se produzcan varias averías. "En verano las incidencias son mínimas", destaca. Una de ellas, explica, es, como se temían algunos vecinos, las obras del tanque de tormentas de la calle Fray Luis de León, que tiene cono objetivo reducir el impacto de las inundaciones cuando llueve de forma torrencial. En estos meses se ha producido alguna incidencia por la "maquinaria pesada" que realiza los trabajos. En una ocasión, detalla, "se escapó" uno de los tubos. "La reparación fue rápida precisamente porque las máquinas ya estaban allí", destaca. Otros cortes de suministro tienen que ver con que al excavar, se dañó alguna de las cañerías.

Otra de las averías de este invierno se produjo en la avenida de Pere Matutes Noguera a la altura del hotel Mare Nostrum. "Como era invierno y hay menos gente se aprovechó para cambiar 30 metros de tubería", detalla. Esto mismo, por ejemplo, aprovechar una avería para sustituir una canalización vieja por una nueva, es lo que se hizo este viernes durante la última avería con corte de suministro, en la misma avenida pero una manzana más al sur. Al abrir para reparar han visto que era un tramo antiguo; además, ha sido una reparación "complicada". Se ha tenido que hacer "una cata" y, además, ha sido necesario cambiar algunas piezas que también tenían sus añitos.

Que en invierno se produzcan más problemas tiene una explicación, destaca el responsable de Aqualia en Ibiza: hay más presión de agua porque hay menos gente en la zona y eso hace que sea más fácil que revienten las canalizaciones. El hecho de que los vecinos se queden sin agua cada vez que se produce una avería se debe, explica el experto, a que se trata de las últimas calles del municipio de Ibiza. Acaban las canalizaciones municipales y no hay manera de redirigir el flujo de agua para que les llegue por otra vía, algo que, señala, se intentará solventar.

"Cada día buscamos fugas para que no se pierda agua. Cuando se detectan se reparan. Y es verdad que estos meses, en la zona de Platja d'en Bossa se han juntado muchas cosas", indica antes de recalcar que las últimas averías han afectado únicamente a los abonados que quedan entre la avenida y el mar.