Textos, fotografías y audios para conocer la música popular de Ibiza y Formentera

Redacción Ibiza

El Far de ses Coves Blanques acoge hasta el 15 de febrero una exposición para conocer la historia de la música popular de las Pitiusas. Mediante textos, fotografías y audios, los visitantes pueden descubrir las gloses, canciones y sonades tradicionales en una muestra que contará con actividades complementarias. El 24 de enero por la mañana se realizará un taller de canción tradicional y una ballada con sa colla de Portmany; el día 31 habrá otra actuación de sa colla de Buscastell; por último, el 7 de febrero, se celebrará una cantada tradicional.

