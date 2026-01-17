Especial Fiestas de Sant Antoni
Textos, fotografías y audios para conocer la música popular de Ibiza y Formentera
El Far de ses Coves Blanques acoge hasta el 15 de febrero una exposición para conocer la historia de la música popular de las Pitiusas. Mediante textos, fotografías y audios, los visitantes pueden descubrir las gloses, canciones y sonades tradicionales en una muestra que contará con actividades complementarias. El 24 de enero por la mañana se realizará un taller de canción tradicional y una ballada con sa colla de Portmany; el día 31 habrá otra actuación de sa colla de Buscastell; por último, el 7 de febrero, se celebrará una cantada tradicional.
