Santa Eulària ofrece cursos de castellano a residentes en Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària pondrá en marcha el próximo 19 de enero una nueva edición de los cursos gratuitos de castellano dirigidos a residentes europeos, una iniciativa del departamento de Participación Ciudadana que se mantiene durante el curso 2025-2026 tras la buena acogida en ediciones anteriores.

El objetivo de estos cursos es favorecer la integración y el arraigo de las personas residentes europeas que se establecen en el municipio, que ofrece el aprendizaje del idioma como herramienta clave para la convivencia y la participación activa en la vida local. La oferta formativa incluye los niveles de iniciación, intermedio y avanzado, con clases de una hora de duración y completamente gratuitas.

En el Club Náutico Santa Eulalia, las clases se impartirán en horario de mañana, comenzando a las 9.30 horas con el nivel de iniciación, a las 10.30 horas con el nivel intermedio y a las 11.30 horas con el nivel avanzado. Como novedad, y con el objetivo de acercar esta oferta formativa a otras parroquias y ampliar las franjas horarias, los cursos también se impartirán en el Centro Cultural de Jesús, donde las clases de tarde comenzarán a las 17 horas para iniciación, a las 18 horas para intermedio y a las 19 horas para avanzado.

Las plazas son limitadas y se asignarán en función de la capacidad de las aulas. Para formalizar la inscripción, será necesario aportar una copia del pasaporte o del NIE, una copia del certificado de empadronamiento y completar el formulario de inscripción, que se entregará durante los primeros días del curso.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del correo electrónico europa@santaeularia.com o llamando al teléfono 971 31 94 07.