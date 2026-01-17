Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Santa Eulària ofrece cursos de castellano a residentes en Ibiza

Habrá tres niveles de aprendizaje: iniciación, intermedio y avanzado

Santa Eularia pone en marcha una nueva edicion de los cursos de castellano para residentes europeos.

Santa Eularia pone en marcha una nueva edicion de los cursos de castellano para residentes europeos. / A.S.E.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària pondrá en marcha el próximo 19 de enero una nueva edición de los cursos gratuitos de castellano dirigidos a residentes europeos, una iniciativa del departamento de Participación Ciudadana que se mantiene durante el curso 2025-2026 tras la buena acogida en ediciones anteriores.

El objetivo de estos cursos es favorecer la integración y el arraigo de las personas residentes europeas que se establecen en el municipio, que ofrece el aprendizaje del idioma como herramienta clave para la convivencia y la participación activa en la vida local. La oferta formativa incluye los niveles de iniciación, intermedio y avanzado, con clases de una hora de duración y completamente gratuitas.

En el Club Náutico Santa Eulalia, las clases se impartirán en horario de mañana, comenzando a las 9.30 horas con el nivel de iniciación, a las 10.30 horas con el nivel intermedio y a las 11.30 horas con el nivel avanzado. Como novedad, y con el objetivo de acercar esta oferta formativa a otras parroquias y ampliar las franjas horarias, los cursos también se impartirán en el Centro Cultural de Jesús, donde las clases de tarde comenzarán a las 17 horas para iniciación, a las 18 horas para intermedio y a las 19 horas para avanzado.

Las plazas son limitadas y se asignarán en función de la capacidad de las aulas. Para formalizar la inscripción, será necesario aportar una copia del pasaporte o del NIE, una copia del certificado de empadronamiento y completar el formulario de inscripción, que se entregará durante los primeros días del curso.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del correo electrónico europa@santaeularia.com o llamando al teléfono 971 31 94 07.

